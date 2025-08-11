Башта без екіпажу: в ЄС представили прототип танка Leopard 2A-RC нового покоління (відео)

Компанія KNDS провела демонстрацію прототипу нового основного бойового танка Leopard 2A-RC 3.0. Модель отримала безекіпажну башту і перероблене бойове відділення, при цьому весь екіпаж із трьох осіб розміщується в захищеному корпусі.

Другий прототип "Леопарда" нового покоління був представлений під час відкритих дверей на полігоні Клітц, а відповідне демонстраційне відео опубліковано на каналі Militär-und Landtechnik Klaus Schröder.

Танк Leopard — відео з полігону

Коментуючи подію, оглядачі Defence Blog зазначили, що ця архітектура підвищує шанси на виживання в разі ураження вежі та знижує помітність машини.

Маса Leopard 2A-RC 3.0 становить менше ніж 60 тонн, що покращує мобільність без втрати бойової потужності. Основне озброєння — 120-мм гладкоствольна гармата з автоматом заряджання, що забезпечує до 18 пострілів за хвилину. Але конструкція передбачає можливість встановлення гармат калібру 130 мм або 140 мм, що робить платформу гнучкою для майбутніх модернізацій.

Танк також оснащений ПТРК Spike, ізраїльською системою активного захисту Trophy і додатковим бортовим бронюванням. Такий комплекс заходів спрямований на нейтралізацію сучасних загроз, включно з керованими ракетами та високоточними боєприпасами.

Аналітики підкреслили, що модульна архітектура Leopard 2A-RC 3.0 дає змогу інтегрувати нові технології, адаптувати озброєння під завдання і підвищувати рівень захисту залежно від сценаріїв застосування.

На закінчення зазначено, що Німеччина позиціонує цю розробку як спосіб зберегти лідерство в сегменті основних бойових танків в умовах мінливих вимог сучасного поля бою.

Технічні характеристики Leopard 2A-RC 3.0 Leopard 2A-RC 3.0

Вага: менше 60 тонн (залежно від конфігурації)

Довжина: 7,95 м (з гарматою — 11,17 м)

Ширина: 3,77 м

Висота до даху вежі: 2,44 м

Висота до верху системи PERI: 2,84 м

Двигун: потужність 1100 кВт (1500 к.с.)

Максимальна швидкість: понад 65 км/год

Запас ходу: 460 км

Дорожній просвіт: 500 мм.

Нагадаємо, на початку 2025 року компанія KNDS представила танкову гармату ASCALON, яка проходила випробування. Гармата може використовувати 120-мм і 140-мм снаряди. Ця модульна конструкція дає змогу швидко адаптувати систему до умов сучасного бою.

Західні експерти зазначали, що збільшений калібр гармати має дозволити пробивати всі майбутні танки протягом 50 років, оскільки збільшиться сам розмір боєприпасу та енергія пострілу.