Башня без экипажа: в ЕС представили прототип танка Leopard 2A-RC нового поколения (видео)

Компания KNDS провела демонстрацию прототипа нового основного боевого танка Leopard 2A-RC 3.0. Модель получила безэкипажную башню и переработанное боевое отделение, при этом весь экипаж из трех человек размещается в защищенном корпусе.

Второй прототип “Леопарда” нового поколения был представлен во время открытых дверей на полигоне Клитц, а соответствующие демонстрационное видео опубликовано на канале Militär-und Landtechnik Klaus Schröder.

Комментируя событие обозреватели Defence Blog отметили, что данная архитектура повышает шансы на выживание в случае поражения башни и снижает заметность машины.

Масса Leopard 2A-RC 3.0 составляет менее 60 тонн, что улучшает мобильность без потери боевой мощи. Основное вооружение — 120-мм гладкоствольная пушка с автоматом заряжания, обеспечивающим до 18 выстрелов в минуту. Но конструкция предусматривает возможность установки орудий калибра 130 мм или 140 мм, что делает платформу гибкой для будущих модернизаций.

Танк также оснащен ПТРК Spike, израильской системой активной защиты Trophy и дополнительным бортовым бронированием. Такой комплекс мер направлен на нейтрализацию современных угроз, включая управляемые ракеты и высокоточные боеприпасы.

Аналитики подчеркнули, что модульная архитектура Leopard 2A-RC 3.0 позволяет интегрировать новые технологии, адаптировать вооружение под задачи и повышать уровень защиты в зависимости от сценариев применения.

В заключение отмечено, что Германия позиционирует эту разработку как способ сохранить лидерство в сегменте основных боевых танков в условиях меняющихся требований современного поля боя.

Технические характеристики Leopard 2A-RC 3.0

Вес: менее 60 тонн (в зависимости от конфигурации)

Длина: 7,95 м (с пушкой – 11,17 м)

Ширина: 3,77 м

Высота до крыши башни: 2,44 м

Высота до верха системы PERI: 2,84 м

Двигатель: мощность 1100 кВт (1500 л.с.)

Максимальная скорость: свыше 65 км/ч

Запас хода: 460 км

Дорожный просвет: 500 мм.

Напомним, в начале 2025 компания KNDS представила танковую пушку ASCALON, которая проходила испытания. Орудие может использовать 120-мм и 140-мм снаряды. Эта модульная конструкция позволяет быстро адаптировать систему к условиям современного боя.

Западные эксперты отмечали, что увеличенный калибр пушки должен позволить пробивать все будущие танки в течение 50 лет, так как увеличится сам размер боеприпаса и энергия выстрела.