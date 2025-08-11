Індія "збивала" літаки Пакистану за допомогою ЗРК С-400 РФ: чому експерти сумніваються

Головнокомандувач Військово-Повітряних сил Індії Арджан Сінгх повідомив, що під час травневих зіткнень індійська протиповітряна оборона збила п'ять пакистанських винищувачів і один літак дальнього радіолокаційного виявлення. Бій провели за допомогою зенітно-ракетного комплексу С-400 російського виробництва.

Related video

Це стало першою офіційною заявою Нью-Делі про передбачувані втрати Пакистану в коротких, але інтенсивних повітряних боях, передає Hindustan Times.

Як підтвердження ударів Сінгх послався на дані електронного стеження, які свідчать про найбільше зіткнення з Пакистаном за останні десятиліття.

ЗРК С-400 РФ — кадри повітряного бою в небі Індії та Пакистану

За його словами, поставлені з Росії С-400 зіграли ключову роль у відбитті атак, зазначивши їхню здатність боротися з кількома цілями на далеких дистанціях.

"Ми підтвердили знищення щонайменше п'яти винищувачів і одного великого літака. Це фактично найбільший зафіксований випадок збиття літака ракетою класу "земля-повітря", — сказав він, додавши, що великий літак, який, можливо, був літаком-розвідником, був збитий на відстані 300 км.

Тим часом експерти ставляться до подібних заяв скептично. Аналітики вказують на відсутність підтверджуючих фото- або відеоматеріалів і припускають, що слова головкома можуть бути спробою виправдати високі витрати на ППО, ефективність якої, за даними війни в Україні, виявилася обмеженою.

Важливо

Індія замовила у РФ додаткову партію С-400: аналітики пояснили, що це означає

Пакистан офіційно не підтвердив заявлені втрати, а військове керівництво країни утрималося від коментарів. Водночас втрати Індії за той самий період були зафіксовані як в офіційних заявах, так і на численних відеозаписах, однак точна кількість і типи збитих машин залишаються невідомими.

Нагадаємо, під час загострення конфлікту між Пакистаном та Індією відбувся масштабний повітряний бій за участю 125 бортів з обох сторін. За інформацією CNN, сутичка тривала протягом години: водночас жодна зі сторін не покидала свого повітряного простору, а деякі "обміни ракетами" відбувалися з відстані понад 160 кілометрів.

У 2024 році надійшли відомості, що РФ планувала розширити функціональні можливості своїх зенітно-ракетних комплексів С-400 завдяки радіолокаційній станції 96Л6-ЦП "Єнісей", яка спочатку призначалася для комплексу С-350.