Индия "сбивала" самолеты Пакистана с помощью ЗРК С-400 РФ: почему эксперты сомневаются

Главнокомандующий Военно-Воздушных сил Индии Арджан Сингх сообщил, что в ходе майских столкновений индийская противовоздушная оборона сбила пять пакистанских истребителей и один самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Бой провели с помощью зенитно-ракетного комплекса С-400 российского производства.

Это стало первым официальным заявлением Нью-Дели о предполагаемых потерях Пакистана в коротких, но интенсивных воздушных боях, передает Hindustan Times.

В качестве подтверждения ударов Сингх сослался на данные электронного слежения, которые свидетельствуют о крупнейшим столкновением с Пакистаном за последние десятилетия.

ЗРК С-400 РФ - кадры воздушного боя в небе Индии и Пакистана

По его словам, поставленные из России С-400 сыграли ключевую роль в отражении атак, отметив их способность бороться с несколькими целями на дальних дистанциях.

"Мы подтвердили уничтожение по меньшей мере пяти истребителей и одного крупного самолета. Это фактически самый крупный зафиксированный случай сбивания самолета ракетой класса "земля-воздух", — сказал он, добавив, что крупный самолет, который, возможно, был самолетом-разведчиком, был сбит на расстоянии 300 км.

Между тем эксперты относятся к подобным заявлениям скептически. Аналитики указывают на отсутствие подтверждающих фото- или видеоматериалов и предполагают, что слова главкома могут быть попыткой оправдать высокие расходы на ПВО, эффективность которой, по данным войны в Украине, оказалась ограниченной.

Пакистан официально не подтвердил заявленные потери, а военное руководство страны воздержалось от комментариев. В то же время потери Индии за тот же период были зафиксированы как в официальных заявлениях, так и на многочисленных видеозаписях, однако точное количество и типы сбитых машин остаются неизвестными.

Напомним, в ходе обострения конфликта между Пакистаном и Индией состоялся масштабный воздушный бой с участием 125 бортов с обеих сторон. По информации CNN, схватка продолжалась в течение часа: при этом ни одна из сторон не покидала своего воздушного пространства, а некоторые "обмены ракетами" происходили с расстояния более 160 километров.

В 2024 году поступили сведения, что РФ планировала расширить функциональные возможности своих зенитно-ракетных комплексов С-400 благодаря радиолокационной станции 96Л6-ЦП "Енисей", которая изначально предназначалась для комплекса С-350.