ЗРК Patriot дедалі важче збивати ракети "Іскандер": розвідка США та аналітики пояснили причину

Американське агентство військової розвідки (DIA) підтвердило, що українським силам протиповітряної оборони стає дедалі складніше перехоплювати російські балістичні ракети. Причина — удосконалення таких систем як ОТРК "Іскандер", які дають змогу ракетам змінювати траєкторію в польоті та уникати перехоплювачів комплексів Patriot.

На тлі більш масштабних повітряних атак ЗС РФ з використанням балістичних ракет ефективність українських засобів протиракетної оборони знизилася. Про це пишуть аналітики The War Zone.

У матеріалі наголошується, що на сьогодні Україна має у своєму розпорядженні п'ять батарей Patriot: три поставили США, одну — Румунія, ще одну — Німеччина і Нідерланди. Ці системи залишаються єдиним надійним щитом проти російських балістичних ракет, але навіть вони зазнають труднощів.

Фахівці фіксують конкретні випадки, коли ефективність була помітно нижчою за очікувану. Наприклад, в атаці 28 червня Росія застосувала сім балістичних ракет — збити вдалося лише одну. У найбільшій повітряній атаці за час війни, 9 липня, було запущено 13 ракет, з яких українські сили перехопили або придушили лише сім.

Модернізація балістики ЗС РФ

За словами представника ВПС України Юрія Ігната, Росія активно використовує "Іскандер-М" і північнокорейські KN-23. Ці ракети літають за квазібалістичною траєкторією, змінюючи напрямок і висоту в польоті. Така тактика "збиває з пантелику" програмне забезпечення Patriot, ускладнюючи обчислення точки перехоплення.

Розгінний блок ракети 9М723К1 комплексу "Іскандер-М"

Крім того, деякі ракети оснащені системами радіолокаційних помилкових цілей, які відволікають ракети-перехоплювачі. Подібна технологія була помічена на "Іскандерах-М" ще 2022 року, але тепер є ознаки, що Росія розширює її застосування.

"Модифіковані ракети тепер оснащені системами радіолокаційних хибних цілей і використовують квазібалістичні траєкторії польоту, що ускладнює їхнє відстеження і перехоплення за допомогою систем Patriot", — пишуть аналітики з посиланням на коментарі Ігната.

На закінчення аналітики підкреслюють, що проблеми комплексів Patriot в Україні — тривожний сигнал не тільки для Києва, а й для всіх країн-операторів, які покладаються на ці ЗРК, зокрема для США. Тривале застосування систем Patriot в умовах війни дає противнику можливість вивчати їх і розробляти нові методи обходу захисту.

Крім того, ситуацію ускладнює й те, що постачання нових батарей Patriot обмежені, а попит на них зростає через війну в Україні. Навіть за підтримки США та європейських союзників, українська протиракетна оборона залишається уразливою, особливо перед модернізованими балістичними ракетами.

Раніше ми детально писали про протистояння українських комплексів ППО Patriot і російських тактичних ракет "Іскандер-М". Зокрема, було наведено думку американського експерта в галузі фізики Джона Ріджа, який висловив сумніви щодо можливостей модернізованих російських ракет.