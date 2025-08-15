ЗРК Patriot все труднее сбивать ракеты "Искандер": разведка США и аналитики объяснили причину

Американское агентство военной разведки (DIA) подтвердило, что украинским силам противовоздушной обороны становится все сложнее перехватывать российские баллистические ракеты. Причина — усовершенствования таких систем как ОТРК “Искандер”, которые позволяют ракетам менять траекторию в полете и уходить от перехватчиков комплексов Patriot.

На фоне более масштабных воздушных атак ВС РФ с использованием баллистических ракет эффективность украинских средств противоракетной обороны снизилась. Об этом пишут аналитики The War Zone.

В материале отмечается, что на сегодняшний день Украина располагает пятью батареями Patriot: три поставили США, одну — Румыния, еще одну — Германия и Нидерланды. Эти системы остаются единственным надежным щитом против российских баллистических ракет, но даже они испытывают трудности.

Специалисты фиксируют конкретные случаи, когда эффективность была заметно ниже ожидаемой. Например, в атаке 28 июня Россия применила семь баллистических ракет — сбить удалось лишь одну. В крупнейшей воздушной атаке за время войны, 9 июля, было запущено 13 ракет, из которых украинские силы перехватили или подавили только семь.

Модернизация баллистики ВС РФ

По словам представителя ВВС Украины Юрия Игната, Россия активно использует "Искандер-М" и северокорейские KN-23. Эти ракеты летают по квазибаллистической траектории, меняя направление и высоту в полете. Такая тактика "сбивает с толку" программное обеспечение Patriot, усложняя вычисление точки перехвата.

Кроме того, некоторые ракеты оснащены системами радиолокационных ложных целей, которые отвлекают ракеты-перехватчики. Подобная технология была замечена на "Искандерах-М" еще в 2022 году, но теперь есть признаки, что Россия расширяет ее применение.

"Модифицированные ракеты теперь оснащены системами радиолокационных ложных целей и используют квазибаллистические траектории полета, что затрудняет их отслеживание и перехват с помощью систем Patriot", — пишут аналитики со ссылкой на комментарии Игната.

В заключение аналитики подчеркивают, что проблемы комплексов Patriot в Украине — тревожный сигнал не только для Киева, но и для всех стран-операторов, которые полагаются на эти ЗРК, включая США. Длительное применение систем Patriot в условиях войны дает противнику возможность изучать их и разрабатывать новые методы обхода защиты.

Кроме того, ситуацию осложняет и то, что поставки новых батарей Patriot ограничены, а спрос на них растет из-за войны в Украине. Даже при поддержке США и европейских союзников, украинская противоракетная оборона остается уязвимой, особенно перед модернизированными баллистическими ракетами.

Ранее мы подробно писали о противостоянии украинских комплексов ПВО Patriot и российских тактических ракет "Искандер-М". В частности, было приведено мнение американского эксперта в области физики Джона Риджа, который выразил сомнения относительно возможностей модернизированных российских ракет.