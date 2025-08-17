"Захистити небо й море": союзники пообіцяли розмістити війська в Україні як гарантію безпеки

Президенти та прем’єри кількох країн провели онлайн-нараду у форматі "Коаліції охочих". Вони обговорили подальшу підтримку України та перспективи мирного процесу після зустрічі Дональда Трампа й Володимира Путіна на Алясці.

Президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер спільно головували на віртуальній зустрічі лідерів "Coalition of the Willing", у якій також узяв участь президент України Володимир Зеленський, повідомляє британський уряд.

Під час перемовин учасники підтвердили свою непохитну підтримку України та відзначили прагнення Зеленського до справедливого й тривалого миру. Лідери наголосили, що Київ готується до подальших консультацій із президентом США Дональдом Трампом, які відбудуться у Вашингтоні.

Коаліція привітала готовність Вашингтона надати Україні гарантії безпеки та відзначила важливу роль, яку в цьому процесі відіграватиме багатонаціональна місія "Multinational Force Ukraine".

Також учасники зустрічі висловили готовність розгорнути сили стримування після завершення бойових дій, допомогти захистити українське небо й море, а також відновити спроможності Збройних сил України.

Макрон і Стармер поінформували колег, що вже 18 серпня вирушать до Вашингтона для спільної зустрічі з президентом Трампом та Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що Росія пішла на компроміс по п'яти регіонах в Україні і назвав "проривними" домовленості Вашингтона і Москви щодо гарантій безпеки для Києва.

Фокус також писав, що президент США Дональд Трамп у розмові з українським лідером Володимиром Зеленським та очільниками європейських країн заявив, що хоче провести тристоронню зустріч за участю України та РФ вже 22 серпня.