"Защитить небо и море": союзники пообещали разместить войска в Украине как гарантию безопасности

Президенты и премьеры нескольких стран провели онлайн-совещание в формате "Коалиции желающих". Они обсудили дальнейшую поддержку Украины и перспективы мирного процесса после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер совместно председательствовали на виртуальной встрече лидеров "Coalition of the Willing", в которой также принял участие президент Украины Владимир Зеленский, сообщает британское правительство.

Во время переговоров участники подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины и отметили стремление Зеленского к справедливому и длительному миру. Лидеры подчеркнули, что Киев готовится к дальнейшим консультациям с президентом США Дональдом Трампом, которые состоятся в Вашингтоне.

Коалиция приветствовала готовность Вашингтона предоставить Украине гарантии безопасности и отметила важную роль, которую в этом процессе будет играть многонациональная миссия "Multinational Force Ukraine".

Также участники встречи выразили готовность развернуть силы сдерживания после завершения боевых действий, помочь защитить украинское небо и море, а также восстановить способности Вооруженных сил Украины.

Макрон и Стармер проинформировали коллег, что уже 18 августа отправятся в Вашингтон для совместной встречи с президентом Трампом и Владимиром Зеленским.

Напомним, представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что Россия пошла на компромисс по пяти регионам в Украине и назвал "прорывными" договоренности Вашингтона и Москвы по гарантиям безопасности для Киева.

Фокус также писал, что президент США Дональд Трамп в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским и руководителями европейских стран заявил, что хочет провести трехстороннюю встречу с участием Украины и РФ уже 22 августа.