П'ять "Шахедів" з різних сторін: мер Харкова показав момент удару РФ по житловому будинку (відео)

Мер Харкова Ігор Терехов оприлюднив кадри влучання російських ударних дронів у житловий будинок під час обстрілу Індустріального району. За даними правоохоронців, у квартирі на п'ятому поверсі могла загинути ціла родина.

Міський голова Харкова опублікував відео ворожої атаки 18 серпня на своїй сторінці у Facebook. Начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов повідомив станом на 10:40, що знайдені під завалами п'ятеро загиблих могли належати до однієї родини.

"Чоловік із жінкою, 16-річний хлопець та його півторарічна сестричка. Вже маємо інформацію, що в гості до них напередодні приїхала бабуся", — розповів Сергій Болвінов.

За словами начальника Слідчого управління, рятувальники виявили тіло жінки під завалами та її особу встановлюють за допомогою ДНК-експертизи.

Міський голова зазначив, що удар ЗС РФ п'ятьма "Шахедами" по житловому будинку в Індустріальному районі був цілеспрямованим, дрони заходили на багатоповерхівку з різних боків о п'ятій ранку, коли люди спали вдома.

"Терор у чистому вигляді. Терор, якому немає ані пояснення, ані виправдання", — написав Ігор Терехов.

Поліція Харківської області станом на 12:30 повідомляла про збільшення кількості загиблих від ворожого удару по Харкову до семи. Серед загиблих півторарічна дівчинка та 16-річний хлопець, 20 людей дістали травми різного ступеня тяжкості та гостру реакцію на стрес. Окрім житлового будинку, в який поцілили дрони, в Індустріальному району пошкоджено скління в сусідніх будівлях, автомобілі та кіоски.

Наслідки влучання "Шахедів" у житловий будинок у Харкові Фото: Національна поліція В Харкові п'ять "Шахедів" атакували житловий будинок Фото: Національна поліція

Обстріл Індустріального району Харкова: деталі

У Харкові пролунали вибухи під ранок 18 серпня. Мер Харкова Ігор Терехов, що влучання "Шахедів" у житловий будинок в Індустріальному районі міста спричинило пожежу у двох під'їздах: з другого по четвертий поверхи в одному та на останньому поверсі в іншому.

Пізніше Ігор Терехов повідомив, що внаслідок російського удару "Шахедом" по житловому будинку в Харкові загинули троє людей і близько 20 дістали поранення, серед постраждалих — шестеро дітей.