Пять "Шахедов" с разных сторон: мэр Харькова показал момент удара РФ по жилому дому (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов обнародовал кадры попадания российских ударных дронов в жилой дом во время обстрела Индустриального района. По данным правоохранителей, в квартире на пятом этаже могла погибнуть целая семья.

Городской голова Харькова опубликовал видео вражеской атаки 18 августа на своей странице в Facebook. Начальник Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов сообщил по состоянию на 10:40, что найденные под завалами пятеро погибших могли принадлежать к одной семье.

"Мужчина с женщиной, 16-летний парень и его полуторагодовалая сестренка. Уже есть информация, что в гости к ним накануне приехала бабушка", — рассказал Сергей Болвинов.

По словам начальника Следственного управления, спасатели обнаружили тело женщины под завалами и ее личность устанавливают с помощью ДНК-экспертизы.

Городской голова отметил, что удар ВС РФ пятью "Шахедами" по жилому дому в Индустриальном районе был целенаправленным, дроны заходили на многоэтажку с разных сторон в пять утра, когда люди спали дома.

"Террор в чистом виде. Террор, которому нет ни объяснения, ни оправдания", — написал Игорь Терехов.

Полиция Харьковской области по состоянию на 12:30 сообщала об увеличении количества погибших от вражеского удара по Харькову до семи. Среди погибших полуторагодовалая девочка и 16-летний парень, 20 человек получили травмы различной степени тяжести и острую реакцию на стресс. Кроме жилого дома, в который попали дроны, в Индустриальном районе повреждено остекление в соседних зданиях, автомобили и киоски.

Последствия попадания "Шахедов" в жилой дом в Харькове Фото: Национальная полиция В Харькове пять "Шахедов" атаковали жилой дом Фото: Национальная полиция

Обстрел Индустриального района Харькова: детали

В Харькове прогремели взрывы под утро 18 августа. Мэр Харькова Игорь Терехов, что попадание "Шахедов" в жилой дом в Индустриальном районе города вызвало пожар в двух подъездах: со второго по четвертый этажи в одном и на последнем этаже в другом.

Позже Игорь Терехов сообщил, что в результате российского удара "Шахедом" по жилому дому в Харькове погибли три человека и около 20 получили ранения, среди пострадавших — шестеро детей.