РФ замінює авіаракети Х-59 на дешевші засоби ураження: що означає поява ерзац-зброї, — оглядач

Підприємства російського військово-промислового комплексу зазнають серйозних труднощів у виробництві високотехнологічної продукції та намагаються її замінити кустарними аналогами. Це може призвести до масштабування виробництва ерзац-ракет, вважає Олександр Коваленко.

Related video

Росія змушена замінювати авіаракети дешевими засобами ураження. Це стається через труднощі, які виникли через санкції, зокрема, з комплектуючими. Про це повідомив військовий оглядач Олександр Коваленко.

Так, нещодавно ГУР Міноборони поширило інформацію про те, що зайняті у виробництві ракет Х-59 підприємства РФ мають труднощі через санкції. Зокрема, 50 компаній зі 116 провалили вчасне виконання держзамовлення з виробництва цих ракет.

"Що стосується інформації про те, що у російських виробників виник дефіцит вітчизняної та іноземної елементної бази, що призвів навіть до "канібалізму" старих систем — розбору старих двигунів Р95 і компонентів головок самонаведення, підтверджується інтенсивними спробами російських окупаційних військ замінити Х-59 дешевшими засобами. І такими стали "Дань-М" та "Бандероль", — зауважив Олександр Коваленко.

Оглядач додав, що "Дань-М" та "Бандероль" росіяни почали активно застосовувати з початку 2025 року. І перші ознаки їх функціоналу говорили про явну схожість з Х-59/69 і спробу замінити ці авіаційні ракети.

Ці засоби ураження, говорить Олександр Коваленко — це "мобілізаційні ракети": тобто їх можна швидко і масово виготовляти, нехтуючи якість. Вони стали першими ерзац-замінниками дорогих і трудомістких у виробництві класичних авіаційних ракет.

"І загалом тепер зрозуміло, з чим це пов'язано. Не просто зі спробою здешевити засоби ураження та урізноманітнити номенклатуру, а з реальними проблемами під час виробництва, коли на ракету доводиться замість активних радіолокаційних головок самонаведення (АРГСН) встановлювати масогабаритні макети — з усіма наслідками, що звідси випливають", — пояснив експерт.

У висновку військовий оглядач зауважив, що підприємства російського ВПК зазнають серйозних труднощів у виробництві високотехнологічної продукції та намагаються її замінити кустарними, мобілізаційного типу аналогами. Він вважає, що в умовах санкцій пошук Росією шляхів спрощення та здешевлення цих процесів може призвести до найближчої перспективи до масштабування виробництва ерзац-ракет.

"У таких умовах ще актуальнішим стає пошук шляхів протидії дешевим російським засобам терору за допомогою створення та виробництва ще дешевших, але ефективних та масових засобів перехоплення. Поступово, але саме в таку фазу цієї війни ми входимо – дешевизна та масовість стають ключовими параметрами для досягнення високого ККД", — підсумував Олександр Коваленко.

Зброя РФ — деталі

Нагадаємо, що Росія намагається удосконалити свої ударні дрони-камікадзе і зробити їх ще більш смертоносними. Для цього було збільшено їхню бойову частину до 90 кілограмів, а також окупати почали прикріплювати до БпЛА протитанкові міни.

Також повідомлялося, що ЗС РФ знайшли заміну коптеру DJI Mavic 3 від Fimi. Росіяни вже навчилися прошивати дрон, щоб зняти обмеження, встановлені виробником, і збільшити функціонал. У випадку з DJI на квадрокоптери доводиться ставити кастомну прошивку, щоб вони не передавали координати на пульт противника.