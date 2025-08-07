РФ перетворює "Шахеди" на ракети: військовий експерт розповів, чому вони особливо небезпечні

Намагання окупантів додатково оснастити "Шахеди" протитанковими мінами вказує на те, що вони хочуть максимально здешевити виробництво цих дронів, а отже збільшити його обсяг.

Росія намагається удосконалити свої ударні дрони-камікадзе і зробити їх ще більш смертоносними. Для цього було збільшено їхню бойову частину до 90 кілограмів, а також окупати почали прикріплювати до БпЛА протитанкові міни. Про небезпеку таких безпілотників в інтерв'ю OBOZ.UA розповів військовий експерт та ексречник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

"Бойова частина "Шахедів" нині вже досягає 90 кг, причому ця цифра не стеля. У принципі, противник може збільшувати бойову складову своїх "Шахедів", використовуючи фактор зменшення паливних баків. Умовно кажучи, якщо йому необхідно доставити вибухівку на відстань у кілька сотень кілометрів, навіщо йому заправляти повні баки? Він зменшує обсяг паливного бака і збільшує вантажопідйомність "Шахеда" і бойову частину", — сказав Селезньов.

Експерт додав, що намагання окупантів додатково оснастити "Шахеди" протитанковими мінами вказує на те, що вони хочуть максимально здешевити виробництво цих дронів, а отже збільшити його обсяг.

"Противнику вкрай важливо створити атмосферу паніки, хаосу, буквально стагнації в Україні, в українській економіці в межах масштабного використання цих дронів. Думаю, що саме до цього противник і прагне – через дроновий терор змусити нас прийняти ультиматум Кремля і, відповідно, оголосити про свою капітуляцію", — пояснив співрозмовник журналістів.

Ексречник Генштабу наголосив, що у найближчій перспективі росіяни будуть ще більш активно використовувати безпілотники "Шахед-131" і "Шахед-136", щоб зекономити на вогневому впливі на тилові райони в Донецькій області, оскільки використовувати порівняно дешеві "Шахеди", начинені великою кількістю бойової частини вигідніше, ніж дорогі ракети.

"Бо в межах масованих атак за допомогою "Шахедів" якась їхня частина все одно прилетить туди, куди їх противник спрямовує. Наша ППО хоч і дуже потужна, але вона не всесильна, і це слід визнати", — резюмував військовий експерт.

Атаки "Шахедів" РФ — деталі

Київ 31 липня атакували реактивні "Шахеди", які здатні розганятись до 600 км/год. Нові характеристики такого безпілотника роблять його фактично недосяжним для мобільних вогневих груп ППО.

Збити його можна ракетами з ПЗРК та ракетами із тепловими головками, оскільки реактивний двигун такого "Шахеда" виділяє багато тепла.

Для захисту від реактивних "Шахедів" підійдуть засоби, здатні збивати крилаті ракети, зокрема комплекси Iris-T, Nasams, а також засоби протиповітряної артилерії з програмованими боєприпасами.

В ніч проти 2 серпня Сили оборони атакували військовий аеродром в Приморсьо-Ахтарську в Росії, звідки окупанти запускають "Шахеди" для ударів по території України, уражено три будівлі, де росіяни зберігали ударні дрони-камікадзе.