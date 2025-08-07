РФ превращает "Шахеды" в ракеты: военный эксперт рассказал, почему они особенно опасны

Попытки оккупантов дополнительно оснастить "Шахеды" противотанковыми минами указывает на то, что они хотят максимально удешевить производство этих дронов, а следовательно увеличить его объем.

Related video

Россия пытается усовершенствовать свои ударные дроны-камикадзе и сделать их еще более смертоносными. Для этого была увеличена их боевая часть до 90 килограммов, а также оккупанты начали прикреплять к БпЛА противотанковые мины. Об опасности таких беспилотников в интервью OBOZ.UA рассказал военный эксперт и экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Боевая часть "Шахедов" сейчас уже достигает 90 кг, причем эта цифра не потолок. В принципе, противник может увеличивать боевую составляющую своих "Шахедов", используя фактор уменьшения топливных баков. Условно говоря, если ему необходимо доставить взрывчатку на расстояние в несколько сотен километров, зачем ему заправлять полные баки? Он уменьшает объем топливного бака и увеличивает грузоподъемность "Шахеда" и боевую часть", — сказал Селезнев.

Эксперт добавил, что попытки оккупантов дополнительно оснастить "Шахеды" противотанковыми минами указывает на то, что они хотят максимально удешевить производство этих дронов, а следовательно увеличить его объем.

"Противнику крайне важно создать атмосферу паники, хаоса, буквально стагнации в Украине, в украинской экономике в рамках масштабного использования этих дронов. Думаю, что именно к этому противник и стремится — через дроновый террор заставить нас принять ультиматум Кремля и, соответственно, объявить о своей капитуляции", — пояснил собеседник журналистов.

Экс-спикер Генштаба отметил, что в ближайшей перспективе россияне будут еще более активно использовать беспилотники "Шахед-131" и "Шахед-136", чтобы сэкономить на огневом воздействии на тыловые районы в Донецкой области, поскольку использовать сравнительно дешевые "Шахеды", начиненные большим количеством боевой части выгоднее, чем дорогие ракеты.

"Потому что в рамках массированных атак с помощью "Шахедов" какая-то их часть все равно прилетит туда, куда их противник направляет. Наша ПВО хоть и очень мощная, но она не всесильна, и это следует признать", — резюмировал военный эксперт.

Атаки "Шахедов" РФ — детали

Киев 31 июля атаковали реактивные "Шахеды", которые способны разгоняться до 600 км/ч. Новые характеристики такого беспилотника делают его фактически недосягаемым для мобильных огневых групп ПВО.

Сбить его можно ракетами из ПЗРК и ракетами с тепловыми головками, поскольку реактивный двигатель такого "Шахеда" выделяет много тепла.

Для защиты от реактивных "Шахедов" подойдут средства, способные сбивать крылатые ракеты, в частности комплексы Iris-T, Nasams, а также средства противовоздушной артиллерии с программируемыми боеприпасами.

В ночь на 2 августа Силы обороны атаковали военный аэродром в Приморско-Ахтарске в России, откуда оккупанты запускают "Шахеды" для ударов по территории Украины, поражены три здания, где россияне хранили ударные дроны-камикадзе.