РФ заменяет авиаракеты Х-59 на более дешевые средства поражения: что означает появление эрзац-оружия, — обозреватель

Предприятия российского военно-промышленного комплекса испытывают серьезные трудности в производстве высокотехнологичной продукции и пытаются ее заменить кустарными аналогами. Это может привести к масштабированию производства эрзац-ракет, считает Александр Коваленко.

Россия вынуждена заменять авиаракеты дешевыми средствами поражения. Это происходит из-за трудностей, которые возникли из-за санкций, в частности, с комплектующими. Об этом сообщил военный обозреватель Александр Коваленко.

Так, недавно ГУР Минобороны распространило информацию о том, что занятые в производстве ракет Х-59 предприятия РФ испытывают трудности из-за санкций. В частности, 50 компаний из 116 провалили своевременное выполнение госзаказа по производству этих ракет.

"Что касается информации о том, что у российских производителей возник дефицит отечественной и иностранной элементной базы, что привело даже к "каннибализму" старых систем — разбору старых двигателей Р95 и компонентов головок самонаведения, подтверждается интенсивными попытками российских оккупационных войск заменить Х-59 более дешевыми средствами. И такими стали "Дань-М" и "Бандероль", — отметил Александр Коваленко.

Обозреватель добавил, что "Дань-М" и "Бандероль" россияне начали активно применять с начала 2025 года. И первые признаки их функционала говорили о явном сходстве с Х-59/69 и попытке заменить эти авиационные ракеты.

Эти средства поражения, говорит Александр Коваленко — это "мобилизационные ракеты": то есть их можно быстро и массово изготавливать, пренебрегая качеством. Они стали первыми эрзац-заменителями дорогих и трудоемких в производстве классических авиационных ракет.

"И в целом теперь понятно, с чем это связано. Не просто с попыткой удешевить средства поражения и разнообразить номенклатуру, а с реальными проблемами при производстве, когда на ракету приходится вместо активных радиолокационных головок самонаведения (АРГСН) устанавливать массогабаритные макеты — со всеми вытекающими отсюда последствиями", — пояснил эксперт.

В заключении военный обозреватель отметил, что предприятия российского ВПК испытывают серьезные трудности в производстве высокотехнологичной продукции и пытаются ее заменить кустарными, мобилизационного типа аналогами. Он считает, что в условиях санкций поиск Россией путей упрощения и удешевления этих процессов может привести в ближайшей перспективе к масштабированию производства эрзац-ракет.

"В таких условиях еще более актуальным становится поиск путей противодействия дешевым российским средствам террора с помощью создания и производства еще более дешевых, но эффективных и массовых средств перехвата. Постепенно, но именно в такую фазу этой войны мы входим — дешевизна и массовость становятся ключевыми параметрами для достижения высокого КПД", — подытожил Александр Коваленко.

Оружие РФ — детали

Напомним, что Россия пытается усовершенствовать свои ударные дроны-камикадзе и сделать их еще более смертоносными. Для этого была увеличена их боевая часть до 90 килограммов, а также оккупанты начали прикреплять к БпЛА противотанковые мины.

Также сообщалось, что ВС РФ нашли замену коптеру DJI Mavic 3 от Fimi. Россияне уже научились прошивать дрон, чтобы снять ограничения, установленные производителем, и увеличить функционал. В случае с DJI на квадрокоптеры приходится ставить кастомную прошивку, чтобы они не передавали координаты на пульт противника.