25 років "розпилу": крейсер РФ "Адмірал Нахімов" після модернізації вийшов у море (відео)

Російський важкий атомний ракетний крейсер проєкту 1144 "Адмірал Нахімов" вийшов у море після модернізації, яка триває вже понад чверть століття. Корабель відправили на ремонт і модернізацію ще 1999 року, при цьому загальна вартість робіт перевищила 5 млрд доларів.

Related video

Наразі корабель проходить заводські ходові випробування, після яких він може замінити крейсер "Петр Великий", що готується до списання. Про це 18 серпня повідомило агентство ТАСС.

За словами співрозмовника агентства, перший етап випробувань пройде в Білому морі, потім за кілька місяців маневри продовжаться в Баренцевому морі. Водночас було зазначено, що реальні роботи з ремонту та модернізації корабля почалися тільки з 2013 року, тобто через 14 років після того, як крейсер відправили на ремонт.

Коментуючи подію, оглядачі Defense Express зазначили, що ключовим елементом модернізації стала заміна старих пускових установок під 20 протикорабельних ракет П-700 "Граніт" на 80 універсальних УКСК 3С14, сумісних із сучаснішими крилатими ракетами "Калібр", "Онікс" і "Циркон". Це розширило спектр можливих завдань і підвищило гнучкість використання корабля.

На кадрах видно оновлені радіолокаційні системи, що прийшли на зміну застарілим радянським, а також нову 130-мм морську гармату АК-192М, яка замінила АК-130 того ж калібру. Серед непідтверджених елементів модернізації згадуються ЗРК "Панцир-М" і "Форт-М", а також протичовнові комплекси "Пакет-НК" і "Ответ".

Крейсер "Адмірал Нахімов": стратегічне значення для РФ

"Адмірал Нахімов" — один з останніх у світі атомних крейсерів із водотоннажністю понад 24 тис. тонн, завдовжки 250 метрів і завширшки понад 26 метрів. Силова установка складається з двох ядерних реакторів потужністю по 150 МВт кожен, що робить корабель унікальним та історично значущим артефактом часів Холодної війни.

Крейсер було закладено 1983 року, прийнято на озброєння 1988 року, але вже 1997 року відправлено на ремонт. Аналітики підкреслили, що фактично корабель плавав менше, ніж стояв в очікуванні модернізації, що дало проєкту репутацію дорогого "розпилу" — вартість робіт оцінюють у понад 200 млрд рублів.

Важливо

У Балтійського флоту РФ новий флагман: що відомо про протичовновий корабель "Североморск"

Модернізація крейсера також необхідна для заміни "Петра Великого" і збереження іміджу Росії на тлі списання авіаносця "Адмірал Кузнєцов". Крейсери проєкту 1144 залишаються останніми надводними атомними крейсерами у світі та найбільшими неавіаносними ударними кораблями.

Попри високі витрати, російське керівництво завершує проєкт, оскільки йдеться не лише про військову міць, а й про престижну демонстрацію можливостей флоту. Водночас для України та її союзників це поки що не становить безпосередньої загрози.

Раніше повідомлялося, що російські військові кораблі радянської епохи поступово входять у категорію тих, що "потребують модернізації". Серед них — великий протичовновий корабель "Адмірал Чабаненко", який стоїть на 35-му судноремонтному заводі в Мурманську з 2014 року.