25 лет "распила": крейсер РФ "Адмирал Нахимов" после модернизации вышел в море (видео)

Российский тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144 «Адмирал Нахимов» вышел в море после модернизации, которая длится уже более четверти века. Корабль был отправлен на ремонт и модернизацию еще в 1999 году, при этом общая стоимость работ превысила 5 млрд долларов.

В настоящее время корабль проходит заводские ходовые испытания, после которых он может заменить крейсер "Петр Великий", готовящийся к списанию. Об этом 18 августа сообщило агентство ТАСС.

По словам собеседника агентства первый этап испытаний пройдет в Белом море, затем через несколько месяцев маневры продолжатся в Баренцевом море. При этом было отмечено, что реальные работы по ремонту и модернизации корабля начались только с 2013 года, то есть спустя 14 лет после того, как крейсер отправили на ремонт.

Комментируя событие обозреватели Defense Express отметили, что ключевым элементом модернизации стала замена старых пусковых установок под 20 противокорабельных ракет П-700 "Гранит" на 80 универсальных УКСК 3С14, совместимых с более современными крылатыми ракетами "Калибр", "Оникс" и "Циркон". Это расширило спектр возможных задач и повысило гибкость использования корабля.

На кадрах видны обновленные радиолокационные системы, пришедшие на смену устаревшим советским, а также новая 130-мм морская пушка АК-192М, заменившая АК-130 того же калибра. Среди неподтвержденных элементов модернизации упоминаются ЗРК "Панцирь-М" и "Форт-М", а также противолодочные комплексы "Пакет-НК" и "Ответ".

Крейсер "Адмирал Нахимов": стратегическое значение для РФ

"Адмирал Нахимов" — один из последних в мире атомных крейсеров с водоизмещением более 24 тыс. тонн, длиной 250 метров и шириной более 26 метров. Силовая установка состоит из двух ядерных реакторов мощностью по 150 МВт каждый, что делает корабль уникальным и исторически значимым артефактом времен Холодной войны.

Крейсер был заложен в 1983 году, принят на вооружение в 1988 году, но уже в 1997 году отправлен на ремонт. Аналитики подчеркнули, что фактически корабль плавал меньше, чем стоял в ожидании модернизации, что дало проекту репутацию дорогого "распила" — стоимость работ оценивается более 200 млрд рублей.

Модернизация крейсера также необходима для замены "Петра Великого" и сохранения имиджа России на фоне списания авианосца "Адмирал Кузнецов". Крейсера проекта 1144 остаются последними надводными атомными крейсерами в мире и крупнейшими неавианосными ударными кораблями.

Несмотря на высокие затраты, российское руководство завершает проект, поскольку речь идет не только о военной мощи, но и о престижной демонстрации возможностей флота. Вместе с тем для Украины и ее союзников это пока не представляет непосредственной угрозы.

Ранее сообщалось, что российские военные корабли советской эпохи постепенно входят в категорию “требующих модернизации”. В их числе - большой противолодочный корабль "Адмирал Чабаненко", который стоит на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске с 2014 года.