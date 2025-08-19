Кім Чен Ин побував на 5000-тонному есмінці: яке устаткування та інтер'єри помітили на фото

Візит Кім Чен Ина відбувся після того, як він розкритикував початок військових навчань Сполучених Штатів Америки та Південної Кореї і заявив, що це демонструє ворожість та "бажання розпалити війну". Північнокорейський лідер побував на есмінці Чхве Хьон (Choe Hyon) місткістю 5 тисяч тонн.

Related video

Лідер північної Кореї Кім Чен Ин побував на борту нового військового корабля Чхве Хьон, який кілька місяців тому під час першого спуску на воду почав тонути. Очільник КНДР оглянув судно після ремонту. Про це пише видання Sky News.

Візит Кім Чен Ина відбувся після того, як він розкритикував початок військових навчань США та Південної Кореї і заявив, що це демонструє ворожість та "бажання розпалити війну", а це означає, що КНДР буде змушена відповісти "проактивними та переважно потужними" контрзаходами.

"Ситуація безпеки навколо КНДР стає дедалі серйознішою з кожним днем, і ситуація вимагає від нас радикальних і швидких змін в існуючій військовій теорії та практиці, а також швидкого розширення ядерної зброї", – сказав Кім Чен Ин.

Медіа опублікувало серію фото, зроблених всередині есмінця під час візиту Кім Чен Ина. Бачимо полірований стіл, м'які крісла, порожні полички під стінами,

ЗМІ пишуть, що Кім Чен Ин був задоволений результатом робіт на кораблі

Північнокорейський лідер оглянув 5000-тонний есмінець Choe Hyon і сфотографувався на палубі судна, в кабінеті капітана, сидячи на двоярусному ліжку та на містку корабля. Фон деяких зображень був розмитим, щоб закрити обладнання на задньому плані. Серед іншого, посадовець поспостерігав за процесом випробувань інформаційно-керуючої системи корабля.

Кім Чен Ин оглянув каюти корабля

Північнокорейські державні ЗМІ повідомили, що Choe Hyon почнуть експлуатувати у 2026 році та додатково обладнають низкою систем озброєння, включаючи крилаті та балістичні ракети, здатні нести ядерну зброю. За повідомленням Центрального інформаційного агентства Кореї, Кім Чен Ин був задоволений результатом робіт на кораблі. Наступний етап випробувань, який включає оцінку бойових можливостей, проведуть у жовтні 2025 року.

Choe Hyon почнуть експлуатувати у 2026 році

Фон деяких зображень розмили, щоб закрити обладнання на задньому плані

Тим часом Sky News нагадало, що у навчаннях США та Південної Кореї, які триватимуть 11 днів, участь візьмуть близько 21 000 військовослужбовців, з них 18 000 південнокорейців. Офіційні особи обох країн заявили, що це оборонні навчання, але вони включатимуть "кілька масштабних навчальних заходів з бойовими стрільбами", а також уроки нещодавніх конфліктів, включаючи війну з використанням безпілотників, глушіння GPS та кібератаки.

Есмінець КНДР — деталі інциденту

Нагадаємо, 21 травня під час спуску Choe Hyon судно втратило стійкість і перекинулося на бік. Після аварії в КНДР було заарештовано кілька високопоставлених чиновників.

Пізніше пошкоджений есмінець доправили в порт Раджин неподалік від російського кордону. Американські журналісти припускали, що РФ могла допомогти КНДР із ремонтом.

12 червня у КНДР з другої спроби спустили на воду новий бойовий корабель. Між аварією і повторною церемонією минуло 22 дні. На церемонії був присутній лідер Північної Кореї Кім Чен Ин разом зі своєю дочкою Кім Чжу Е.