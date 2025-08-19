Ким Чен Ын побывал на 5000-тонном эсминце: какое оборудование и интерьеры заметили на фото

Визит Ким Чен Ына состоялся после того, как он раскритиковал начало военных учений Соединенных Штатов Америки и Южной Кореи и заявил, что это демонстрирует враждебность и "желание разжечь войну". Северокорейский лидер побывал на эсминце Чхве Хен (Choe Hyon) вместимостью 5 тысяч тонн.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын побывал на борту нового военного корабля Чхве Хен, который несколько месяцев назад во время первого спуска на воду начал тонуть. Глава КНДР осмотрел судно после ремонта. Об этом пишет издание Sky News.

Визит Ким Чен Ына состоялся после того, как он раскритиковал начало военных учений США и Южной Кореи и заявил, что это демонстрирует враждебность и "желание разжечь войну", а это означает, что КНДР будет вынуждена ответить "проактивными и преимущественно мощными" контрмерами.

"Ситуация безопасности вокруг КНДР становится все более серьезной с каждым днем, и ситуация требует от нас радикальных и быстрых изменений в существующей военной теории и практике, а также быстрого расширения ядерного оружия", — сказал Ким Чен Ын.

Медиа опубликовало серию фото, сделанных внутри эсминца во время визита Ким Чен Ына. Видим полированный стол, мягкие кресла, пустые полочки под стенами,

СМИ пишут, что Ким Чен Ын был доволен результатом работ на корабле

Северокорейский лидер осмотрел 5000-тонный эсминец Choe Hyon и сфотографировался на палубе судна, в кабинете капитана, сидя на двухъярусной кровати и на мостике корабля. Фон некоторых изображений был размытым, чтобы закрыть оборудование на заднем плане. Среди прочего, чиновник понаблюдал за процессом испытаний информационно-управляющей системы корабля.

Ким Чен Ын осмотрел каюты корабля

Северокорейские государственные СМИ сообщили, что Choe Hyon начнут эксплуатировать в 2026 году и дополнительно оборудуют рядом систем вооружения, включая крылатые и баллистические ракеты, способные нести ядерное оружие. По сообщению Центрального информационного агентства Кореи, Ким Чен Ын был доволен результатом работ на корабле. Следующий этап испытаний, который включает оценку боевых возможностей, проведут в октябре 2025 года.

Choe Hyon начнут эксплуатировать в 2026 году

Фон некоторых изображений размыли, чтобы закрыть оборудование на заднем плане

Между тем Sky News напомнило, что в учениях США и Южной Кореи, которые продлятся 11 дней, участие примут около 21 000 военнослужащих, из них 18 000 южнокорейцев. Официальные лица обеих стран заявили, что это оборонительные учения, но они будут включать "несколько масштабных учебных мероприятий с боевыми стрельбами", а также уроки недавних конфликтов, включая войну с использованием беспилотников, глушение GPS и кибератаки.

Эсминец КНДР — детали инцидента

Напомним, 21 мая во время спуска Choe Hyon судно потеряло устойчивость и перевернулось на бок. После аварии в КНДР были арестованы несколько высокопоставленных чиновников.

Позже поврежденный эсминец доставили в порт Раджин неподалеку от российской границы. Американские журналисты предполагали, что РФ могла помочь КНДР с ремонтом.

12 июня в КНДР со второй попытки спустили на воду новый боевой корабль. Между аварией и повторной церемонией прошло 22 дня. На церемонии присутствовал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вместе со своей дочерью Ким Чжу Ё.