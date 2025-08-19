60 дронів на кілометр: бійці ЗСУ розповіли про складнощі із застосуванням РЕБ

Величезна кількість безпілотників на лінії фронту в Україні призводить до несподіваних проблем для власних військ. Українські військові стикаються з проблемою "дружньої" радіоелектронної боротьби через перевантажене небо дронами.

Через обмежену кількість радіочастот українські системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) іноді блокують не тільки російські дрони, а й свої. Про це розповів в інтерв'ю Business Insider оператор дронів Сил безпілотних систем України Дімко Жлуктенко.

За його словами, така ситуація особливо часто виникає з великими розвідувальними апаратами, які використовують обидві сторони.

"Коли дружня ЕБ намагається заглушити "Залу", вона також заглушає Shark", — сказав він.

Боєць зазначив, що в умовах насиченого неба оператори змушені ретельно координувати польоти, щоб уникнути взаємних перешкод. Іноді на ділянці фронту завдовжки всього один кілометр одночасно працюють понад 60 дронів. А в її районі, протяжністю близько п'яти кілометрів, у будь-який момент у повітрі перебувають до трьох великих російських розвідувальних апаратів, не рахуючи десятків інших літальних засобів.

Жлуктенко визнав, що плутанина часом призводить до паніки серед піхоти: солдати вмикають придушення за всіма частотами поспіль, щоб "небо очистити за всяку ціну". У результаті страждають і власні системи.

Інший український оператор, який побажав залишитися анонімним, розповів, що це призводить і до іншої крайності: бійці намагаються збити будь-який дрон, незалежно від того, кому він належить.

Загалом автори матеріалу зазначили, що широке використання безпілотних технологій спричинило перегони інновацій між Росією та Україною зі створення нових типів БПЛА. Однак разом із масовим застосуванням безпілотних систем виникають і нові виклики: електронне придушення, частотні конфлікти та труднощі ідентифікації. За словами експертів, досвід української війни стане визначальним для майбутнього застосування дронів у світових арміях.

Раніше повідомлялося, що війська РФ розгортають лінію зенітних дронів, щоб знищувати розвідувальні безпілотники ЗСУ. За словами офіцера 14 окремого полку безпілотних авіаційних комплексів Серафима Гордієнка, через це вже за кілька місяців Сили оборони ризикують втратити можливість вести аеророзвідку на оперативно-тактичному рівні.