Ящики на колесах і "Дронобуси": як ЗС РФ експериментують із роботами на війні (фото)

Російські військові впроваджують інновації у власні розробки в галузі роботизованих платформ. Уже з перших років війни ЗС РФ випробовують дистанційно керовані наземні системи, а цього літа з'явилося велике розмаїття примітивних і незвичайних конструкцій.

Російські розробки в галузі наземних роботизованих комплексів потрапили в поле зору оглядачів Business Insider. До числа новинок потрапили як кустарні зразки, так і рішення фахівців у галузі робототехніки. Серед них: наземні дрони з гіроскутерів, мобільна платформа "Терміт", комплекс "Дронобус" та інші.

"Штурмові" баггі та транспортні дрони

Одним зі зразків є чотириколісний баггі "Терміт", який, за даними проросійських Telegram-каналів, належить 58-й гвардійській загальновійськовій армії. Машина обладнана сидінням для одного солдата, а в її задній частині можна розмістити зброю, продовольство і воду. При цьому солдат залишається повністю незахищеним.

Інший тип російського дрона для логістики був зафіксований українським дроном з видом від першої особи: конструкція являла собою відкритий ящик на колесах і перевозила провізію біля лінії фронту. Дрон був знищений під час спостереження.

Наземна платформа "Терміт" Фото: Telegram-канал / Военный Осведомитель Солдат РФ на наземній платформі "Терміт" Фото: Telegram-канал / Военный Осведомитель

Експериментальні платформи

Російські інженери розробляють гусеничну безпілотну ракетну систему залпового вогню, що зовні нагадує ТОС-1А, але з 10 стволами замість 30. Система створюється московською інжиніринговою компанією і покликана розширити можливості дистанційного ведення вогню.

"Бойовий модуль реактивної зброї розміщується на шасі робототехнічного комплексу. Оператор може здійснювати постріл одночасно з усіх одиниць зброї або в будь-якому необхідному для виконання завдання порядку", — йдеться в повідомленні.

Попри очевидність рішення, цей комплекс має істотний недолік — платформа не має навіть протиосколкового захисту, а зміщення корисного навантаження на кормову частину шасі викликає питання щодо стійкості під час стрільби.

Роботизована платформа з ракетною установкою Фото: btvt.info Пристрій міні-РСЗВ на наземній платформі Фото: btvt.info

Експерименти тривають і з ховербордами, які можуть використовуватися як камікадзе, транспортні засоби з димовою завісою, спостережні платформи або для розмінування.

Також російські військові канали показують варіанти з протитанковими мінами TM-62. Основні переваги таких дронів — стабільність за рахунок гіроскопів і низька вартість, що дає змогу використовувати їх масово.

Особливу увагу привертає проєкт "Дронобус": російські інженери створили наземний апарат для перевезення двох оптоволоконних ударних дронів із кабелями завдовжки 15 км, що розширює можливості дистанційного керування. Причому розробкою зацікавилося провідне інформаційне агентство РФ — ТАСС.

Російський наземний безпілотник "Дронобус" Фото: ТАСС

Західні аналітики зазначають, що Росія активно розвиває наземні дрони вже багато років, включно з гусеничними платформами з ПТРК "Корнет". У квітні міністр оборони Андрій Бєлоусов заявив, що російські фірми та волонтерські організації розробили кілька сотень наземних робототехнічних систем, а в поточному році планується виробництво ще більшої кількості.

Нагадаємо, на виставці IDEF 2025 у Стамбулі українська компанія "Роботизовані комплекси" представила наземний безпілотний апарат "Тримінер" для мінування територій. Це новий тип наземного дрона, в якому міни розміщені не тільки в корпусі, а й у колесах.