Ящики на колесах и "Дронобусы": как ВС РФ экспериментируют с роботами на войне (фото)

Российские военные внедряют инновации в собственные разработки в области роботизированных платформ. Уже с первых лет войны ВС РФ испытывают дистанционно управляемые наземные системы, а этим летом появилось большое разнообразие примитивных и необычных конструкций.

Российские разработки в области наземных роботизированных комплексов попали в поле зрения обозревателей Business Insider. В число новинок попали как кустарные образцы, так и решения специалистов в области робототехнике. Среди них: наземные дроны из гироскутеров, мобильная платформа "Термит", комплекс "Дронобус" и другие.

"Штурмовые" багги и транспортные дроны

Одним из образцов является четырехколесный багги "Термит", который, по данным пророссийских Telegram-каналов, принадлежит 58-й гвардейской общевойсковой армии. Машина оборудована сиденьем для одного солдата, а в ее задней части можно разместить оружие, продовольствие и воду. При этом солдат остается полностью незащищенным.

Другой тип российского дрона для логистики был зафиксирован украинским дроном с видом от первого лица: конструкция представляла собой открытый ящик на колесах и перевозила провизию возле линии фронта. Дрон был уничтожен во время наблюдения.

Наземная платформа "Термит" Фото: Telegram-канал / Военный Осведомитель Солдат РФ на наземной платформе "Термит" Фото: Telegram-канал / Военный Осведомитель

Экспериментальные платформы

Российские инженеры разрабатывают гусеничную беспилотную ракетную систему залпового огня, внешне напоминающую ТОС-1А, но с 10 стволами вместо 30. Система создается московской инжиниринговой компанией и призвана расширить возможности дистанционного ведения огня.

"Боевой модуль реактивного оружия размещается на шасси робототехнического комплекса. Оператор может производить выстрел одновременно из всех единиц оружия или в любом необходимом для выполнения задачи порядке", — говорится в сообщении

Несмотря на очевидность решения данный комплекс имеет существенный недостаток — платформа не имеет даже противоосколочной защиты, а смещение полезной нагрузки на кормовую часть шасси вызывает вопросы по поводу устойчивости при стрельбе.

Роботизированная платформа с ракетной установкой Фото: btvt.info Устройство мини-РСЗО на наземной платформе Фото: btvt.info

Эксперименты ведутся и с ховербордами, которые могут использоваться как камикадзе, транспортные средства с дымовой завесой, наблюдательные платформы или для разминирования.

Также российские военные каналы показывают варианты с противотанковыми минами TM-62. Основные преимущества таких дронов — стабильность за счет гироскопов и низкая стоимость, позволяющая использовать их массово.

Особое внимание привлекает проект «Дронобус»: российские инженеры создали наземный аппарат для перевозки двух оптоволоконных ударных дронов с кабелями длиной 15 км, что расширяет возможности дистанционного управления. Причем разработкой заинтересовалось ведущее информационное агентство РФ — ТАСС.

Российский наземный беспилотник "Дронобус" Фото: ТАСС

Западные аналитики отмечают, что Россия активно развивает наземные дроны уже много лет, включая гусеничные платформы с ПТРК «Корнет». В апреле министр обороны Андрей Белоусов заявил, что российские фирмы и волонтерские организации разработали несколько сотен наземных робототехнических систем, а в текущем году планируется производство еще большего количества.

Напомним, на выставке IDEF 2025 в Стамбуле украинская компания "Роботизированные комплексы" представила наземный беспилотный аппарат "Триминер" для минирования территорий. Это новый тип наземного дрона, в котором мины размещены не только в корпусе, но и в колесах.