60 дронов на километр: бойцы ВСУ рассказали о сложностях с применением РЭБ

Огромное количество беспилотников на линии фронта в Украине приводит к неожиданным проблемам для собственных войск. Украинские военные сталкиваются с проблемой «дружественной» радиоэлектронной борьбы из-за перегруженного неба дронами.

Из-за ограниченного числа радиочастот украинские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) иногда блокируют не только российские дроны, но и свои. Об этом рассказал в интервью Business Insider оператор дронов Сил беспилотных систем Украины Димко Жлуктенко.

По его словам, такая ситуация особенно часто возникает с крупными разведывательными аппаратами, которые используют обе стороны.

"Когда дружественная ЭБ пытается заглушить "Залу", она также заглушает Shark", — сказал он.

Боец отметил, что что в условиях насыщенного неба операторы вынуждены тщательно координировать полеты, чтобы избежать взаимных помех. Иногда на участке фронта длиной всего один километр одновременно работают более 60 дронов. А в его районе, протяженностью около пяти километров, в любой момент в воздухе находятся до трех крупных российских разведывательных аппаратов, не считая десятков других летательных средств.

Жлуктенко признал, что путаница порой приводит к панике среди пехоты: солдаты включают подавление по всем частотам подряд, чтобы "небо очистить любой ценой". В результате страдают и собственные системы.

Другой украинский оператор, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что это приводит и к другой крайности: бойцы пытаются сбить любой дрон, независимо от того, кому он принадлежит.

В целом авторы материала отметили, что широкое использование беспилотных технологий вызвало гонку инноваций между Россией и Украиной по созданию новых типов БПЛА. Однако вместе с массовым применением беспилотных систем возникают и новые вызовы: электронное подавление, частотные конфликты и трудности идентификации. По словам экспертов, опыт украинской войны станет определяющим для будущего применения дронов в мировых армиях.

Ранее сообщалось, что войска РФ разворачивают линию зенитных дронов, чтобы уничтожать разведывательные беспилотники ВСУ. По словам офицера 14 отдельного полка беспилотных авиационных комплексов Серафима Гордиенко, из-за этого уже через несколько месяцев Силы обороны рискуют потерять возможность вести аэроразведку на оперативно-тактическом уровне.