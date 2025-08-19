Рідний брат українофоба Мілонова загинув в Україні, — ЗМІ

Віталій Мілонов у своєму Telegram-каналі ніяк не прокоментував загибель Олександра, але чимало часу приділив зустрічі Дональда Трампа і Володимира Зеленського в Білому домі.

Олександр Мілонов пішов в Україну вбивати добровольцем, повідомляє видання "Новости Донбасса" з посиланням на апарат депутата від партії "Единая Россия".

Відомо, що загиблий служив у розвідувальному підрозділі "Третьої загальновійськової армії ЛНР".

В одному з боїв він дістав поранення, після чого його перевели перевели на медичну службу до шпиталю, однак через травми у нього погіршилося здоров'я.

Що конкретно стало причиною смерті, не уточнюють. Олександра Мілонова відспівали 19 серпня в Санкт-Петербурзі "з усіма військовими почестями".

Фото: Скриншот

Віталій Мілонов на своєму Telegram-каналі смерть брата ніяк не прокоментував. Зате чимало часу він приділив тому, як Дональд Трамп ставиться до українського президента Володимира Зеленського, а також критикував костюм останнього під час зустрічі в Білому домі 18 серпня.

З 2014 року Мілонов радів анексії Криму і говорив, що Україна не має права на незалежність і не є самостійною країною. Коли почалося повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну, він заявляв про необхідність "денацифікації" і "повного контролю Росії над українськими територіями".

Під час війни він приїжджав на окуповані території. Мілонов навіть опублікував знімок, зроблений, імовірно, десь у Донецькій області України, де позує разом із нині вже покійним Євгеном Пригожиним, наближеним президента РФ Володимира Путіна і ватажком ПВК "Вагнер".

Коли літак із Пригожиним на борту розбився, єдинорос Мілонов пропонував поховати його в Бахмуті.

Раніше Фокус писав, що говорив Мілонов, коли прилітав до Нагірного Карабаху восени 2020 року.