Родной брат украинофоба Милонова погиб в Украине, — СМИ
Виталий Милонов в своем Telegram-канале никак не прокомментировал гибель Александра, но немало времени уделил встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме.
Александр Милонов пошел в Украину убивать добровольцем, сообщает издание "Новости Донбасса" со ссылкой на аппарат депутата от партии "Единая Россия".
Известно, что погибший служил в разведывательном подразделении "Третьей общевойсковой армии ЛНР".
В одном из боев он получил ранение, после чего его перевели перевели на медицинскую службу в госпиталь, однако из-за травм у него ухудшилось здоровье.
Что конкретно стало причиной смерти, не уточняется. Александра Милонова отпели 19 августа в Санкт-Петербурге "со всеми воинскими почестями".
Виталий Милонов на своем Telegram-канале смерть брата никак не прокомментировал. Зато немало времени он уделил тому, как Дональд Трамп относится к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, а также критиковал костюм последнего во время встречи в Белом доме 18 августа.
С 2014 года Милонов радовался аннексии Крыма и говорил, что Украина не имеет права на независимость и не является самостоятельной страной. Когда началось полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину, он заявлял о необходимости "денацификации" и "полного контроля России над украинскими территориями".
Во время войны он приезжал на оккупированные территории. Милонов даже опубликовал снимок, сделанный, предположительно, где-то в Донецкой области Украины, где позирует вместе с ныне уже покойным Евгением Пригожиным, приближенным президента РФ Владимира Путина и главарем ЧВК "Вагнер".
Когда самолет с Пригожиным на борту разбился, единоросс Милонов предлагал похоронить его в Бахмуте.
