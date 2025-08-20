Військкор Дмитро Стешин перевірив на собі якість води в окупованому Донецьку і в результаті міг втратити очі, його колеги звинувачують у трагедії владу України.

Військовий журналіст російської газети "Комсомольская правда" вмився водою в Донецьку, і після цього в нього знайшли амеб, росЗМІ звинуватили в тому, що сталося, Україну і "бандерівців".

Пропагандист залишив відро з водою на сонці і в ньому розплодилися мікроорганізми. У рогівці у Стешина знайшли амеб, які буквально пожирають очі.

"В останній місяць воду для Донецька скребли по засіках, тож не факт, що винен лайфхак. Вона просто не призначена ні для миття, ні для пиття. І іншої немає", — пояснював він причини захворювання.

Тим часом його колеги-пропаганісти звинуватили в тому, що сталося, Україну і "бандерівців". За їхніми оцінками, Стешин ледь не втратив зір через "диверсію Києва".

"Історія Стешина — це один із наслідків водної блокади, яку влаштував регіону Київ. Українська влада придумала підлість, щоб помститися жителям… Київ перекрив єдиний канал і позбавив людей можливості елементарно митися, пити і готувати їжу", — вказують вони.

Призначена Росією "влада" Донецької області нібито вживає екстрених заходів для допомоги місцевому населенню: знижує ціни на питну воду, організовує її підвезення і встановлює ємності.

Нагадаємо, в окупованих районах Донецької області ввели ліміти на подачу води — не більше 45 літрів на день на людину. У Донецьку та Макіївці критична ситуація з водопостачанням.

Фокус також писав, що у Донецьку люди змушені набирати воду з водойм через брак питної води. Місцеві перекупники наживаються на проблемі і завищують ціни на воду.