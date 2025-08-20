Военкор Дмитрий Стешин проверил на себе качество воды в оккупированном Донецке и в результате мог лишиться глаз, его коллеги обвиняют в случившемся власти Украины.

Военный журналист российской газеты "Комсомольская правда" умылся водой в Донецке и после этого у него нашли амеб, росСМИ обвинили в произошедшем Украину и "бандеровцев".

Пропагандист оставил ведро с водой на солнце и в нем расплодились микроорганизмы. В роговице у Стешина нашли амеб, которые буквально пожирают глаза.

"В последний месяц воду для Донецка скребли по сусекам, так что не факт, что виноват лайфхак. Она просто не предназначена ни для мытья, ни для питья. И другой нет", — объяснял он причины заболевания.

Тем временем его коллеги-пропаганисты обвинили в произошедшем Украину и "бандеровцев". По их оценкам, Стешин едва не лишился зрения из-за "диверсии Киева".

"История Стешина — это одно из последствий водной блокады, которую устроил региону Киев. Украинские власти придумали подлость, чтобы отомстить жителям… Киев перекрыл единственный канал и лишил людей возможности элементарно мыться, пить и готовить еду", — указывают они.

Сам военкор отмечал, что в последний месяц воду для Донецка "скребли по сусекам" и она совершенно не предназначена для мытья и тем более питья.

Назначенные Россией "власти" Донецкой области якобы принимают экстренные меры для помощи местному населению: снижают цены на питьевую воду, организуют ее подвоз и устанавливают емкости.

Напомним, в оккупированных районах Донецкой области ввели лимиты на подачу воды — не более 45 литров в день на человека. В Донецке и Макеевке критическая ситуация с водоснабжением.

Фокус также писал, что в Донецке люди вынуждены набирать воду из водоемов из-за нехватки питьевой воды. Местные перекупщики наживаются на проблеме и завышают цены на воду.