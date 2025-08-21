Нічний обстріл України: росіяни запустили по Львову крилаті ракети Х-101 з касетними частинами (фото)

За даними прокуратури, у напрямку обласного центру ЗС РФ запустили три крилаті ракети Х-101. Унаслідок атаки загинула одна людина, троє дістали поранення.

Усі ракети в регіоні знищили українські сили ППО, також зафіксовано влучання ударних безпілотників. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

Унаслідок атаки пошкоджено адміністративну будівлю, де на момент удару в укритті перебували п'ятеро осіб.

Вибухи пошкодили адміністративну будівлю

Люди не постраждали, вибухова хвиля пошкодила прилеглі будинки.

Уламки збитих ракет пошкодили приватні та господарські приміщення, відомо про одного загиблого. Двоє чоловіків дістали травми, лікарі оглянули їх на місці, третього постраждалого доправили до лікарні.

Уламки ракет Х101 пошкодили приватні та господарські приміщення

Ліквідація наслідків обстрілу триває. Прокурори почали досудове розслідування за ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Повітряні сили України звітували про знищення 18 крилатих ракет Х-101 і 12 крилатих ракет "Калібр" під час нічної атаки окупантів. Загалом росіяни запустили 19 ракет Х-101 з повітряного простору Саратовської області.

Сумарно Росія атакувала Україну 614 засобами повітряного нападу, українські сили ППО знешкодили 577 цілей, розповіло командування.

Нагадаємо, ЗС РФ уночі 21 серпня атакували ракетами "Калібр" американський завод Flex у Мукачевому. Постраждали 15 осіб.

Крім цього, росіяни запускали по Рівненській області аеробалістичні ракети "Кинджал" і дрони "Шахед".