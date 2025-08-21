Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

Ночной обстрел Украины: россияне запустили по Львову крылатые ракеты Х-101 с кассетными частями (фото)

ВС РФ ударили по Львову ракетами Х-101
Воздушные силы отчитывались об уничтожении 18 крылатых ракет Х-101 | Фото: Прокуратура Львовской области

По данным прокуратуры, в направлении областного центра ВС РФ запустили три крылатые ракеты Х-101. В результате атаки погиб один человек, трое получили ранения.

Related video

Все ракеты в регионе уничтожили украинские силы ПВО, также зафиксировано попадание ударных беспилотников. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

В результате атаки повреждено административное здание, где на момент удара в укрытии находились пять человек.

ВС РФ атаковали Львов 21 августа ракеты Х-101
Взрывы повредили административное здание

Люди не пострадали, взрывная волна повредила близлежащие дома.

Обломки сбитых ракет повредили частные и хозяйственные помещения, известно об одном погибшем. Двое мужчин получили травмы, врачи осмотрели их на месте, третьего пострадавшего доставили в больницу.

львов удары ракетами х101 ночью 21 августа
Обломки ракет Х101 повредили частные и хозяйственные помещения

Ликвидация последствий обстрела продолжается. Прокуроры начали досудебное расследование по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Воздушные силы Украины отчитывались об уничтожении 18 крылатых ракет Х-101 и 12 крылатых ракет "Калибр" в ходе ночной атаки оккупантов. Всего россияне запустили 19 ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской области.

Суммарно Россия атаковала Украину 614 средствами воздушного нападения, украинские силы ПВО обезвредили 577 целей, рассказало командование.

Напомним, ВС РФ ночью 21 августа атаковали ракетами "Калибр" американский завод Flex в Мукачево. Пострадали 15 человек.

Кроме этого, россияне запускали по Ровненской области аэробаллистические ракеты "Кинжал" и дроны "Шахед".