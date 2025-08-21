Обстріл РФ: на заході застосували усі засоби ППО, але з обмеженнями для авіації, — Ігнат (відео)

У регіонах України працювала авіація — літаки і гелікоптери, дрони-перехоплювачі і засоби радіолокаційної боротьби, пересувні мобільні групи. Останні показали великий відсоток збиття ворожих дронів — "Шахедів" і дронів-імітаторів.

Related video

Сили оборони під час сьогоднішньої комбінованої атаки РФ України для відбиття ворожих засобів повітряного нападу застосували всі наявні види озброєння – від авіації до дронів-перехоплювачів. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат.

Атака РФ 21 серпня - коментра Ігната про удар дронів та ракет

За словами Ігната, сьогоднішня атака стала антирекордом, оскільки ЗС РФ використали для атаки 614 засобів повітряного нападу, зокрема, ракети "Кинджал", "Калібр", крилаті ракети повітряного та морського базування.

"Вся Україна була у повітряній тривозі, й захід сьогодні відбивався доволі таки потужно. Працювали усі засоби, які нам сьогодні доступні", — сказав Ігнат.

Він додав, що у регіонах України працювала авіація — літаки й гелікоптери, дрони-перехоплювачі й засоби радіолокаційної боротьби, пересувні мобільні групи. Останні показали великий відсоток збиття ворожих дронів — "Шахедів" і дронів-імітаторів.

Юрій Ігнат додав, що ЗС РФ атакували Україну в кілька хвиль. Завдавалися удари "Калібром" з Чорного моря, ракетами Х-101, 4 гіперзвуковими ракетами "Кинджал". Також ще була ракета невстановленого типу, яку запустили з окупованого Криму. По її уламках слідчі встановлять тип цього озброєння.

"Сьогодні повітряна оборона відпрацювала доволі непогано", — сказав Юрій Ігнат.

Начальник управління комунікацій командування ПС ЗСУ повідомив, що в повітрі фіксують велику кількість розвідувальних дронів, зокрема, коли йдуть активні бойові дії в Сумській і Харківській областях, а авіація не може працювати паралельно із мобільними вогневими групами. Через це залучаються дрони-перехоплювачі.

Атака РФ 21 серпня — що відомо

ЗС РФ уночі 21 серпня атакували ракетами "Калібр" американський завод Flex у Мукачевому. На нічній зміні працювали кілька сотень людей, яких вдалося швидко евакуювати перед атакою окупантів. Постраждали 15 осіб.

Також окупанти запускали по Рівненській області аеробалістичні ракети "Кинджал" і дрони "Шахед". Борти МіГ-31К здійснили кілька пусків аеробалістичних ракет Х-47м2 комплексу "Кинджал". Вони тримали західний курс на Рівненську область, невдовзі на Рівненщині пролунали вибухи.

У Львові вибухи пролунали в ніч проти 21 серпня під час комбінованої атаки дронами-камікадзе та крилатими ракетами. Внаслідок російського обстрілу загинула одна людина, ще троє отримали поранення.