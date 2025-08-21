Обстрел РФ: на западе применили все средства ПВО, но с ограничениями для авиации, — Игнат (видео)

В регионах Украины работала авиация — самолеты и вертолеты, дроны-перехватчики и средства радиолокационной борьбы, передвижные мобильные группы. Последние показали большой процент сбития вражеских дронов — "Шахедов" и дронов-имитаторов.

Силы обороны во время сегодняшней комбинированной атаки РФ Украины для отражения вражеских средств воздушного нападения применили все имеющиеся виды вооружения — от авиации до дронов-перехватчиков. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат.

Атака РФ 21 августа — коментра Игната об ударе дронов и ракет

По словам Игната, сегодняшняя атака стала антирекордом, поскольку ВС РФ использовали для атаки 614 средств воздушного нападения, в частности, ракеты "Кинжал", "Калибр", крылатые ракеты воздушного и морского базирования.

"Вся Украина была в воздушной тревоге, и запад сегодня отбивался довольно таки мощно. Работали все средства, которые нам сегодня доступны", — сказал Игнат.

Он добавил, что в регионах Украины работала авиация — самолеты и вертолеты, дроны-перехватчики и средства радиолокационной борьбы, передвижные мобильные группы. Последние показали большой процент сбития вражеских дронов — "Шахедов" и дронов-имитаторов.

Юрий Игнат добавил, что ВС РФ атаковали Украину в несколько волн. Наносились удары "Калибром" с Черного моря, ракетами Х-101, 4 гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Также еще была ракета неустановленного типа, которую запустили из оккупированного Крыма. По ее обломкам следователи установят тип этого вооружения.

"Сегодня воздушная оборона отработала довольно неплохо", — сказал Юрий Игнат.

Начальник управления коммуникаций командования ВС ВСУ сообщил, что в воздухе фиксируют большое количество разведывательных дронов, в частности, когда идут активные боевые действия в Сумской и Харьковской областях, а авиация не может работать параллельно с мобильными огневыми группами. Поэтому привлекаются дроны-перехватчики.

Атака РФ 21 августа — что известно

ВС РФ ночью 21 августа атаковали ракетами "Калибр" американский завод Flex в Мукачево. На ночной смене работали несколько сотен человек, которых удалось быстро эвакуировать перед атакой оккупантов. Пострадали 15 человек.

Также оккупанты запускали по Ровенской области аэробаллистические ракеты "Кинжал" и дроны "Шахед". Борта МиГ-31К осуществили несколько пусков аэробаллистических ракет Х-47м2 комплекса "Кинжал". Они держали западный курс на Ровенскую область, вскоре на Ровенщине раздались взрывы.

Во Львове взрывы прогремели в ночь на 21 августа во время комбинированной атаки дронами-камикадзе и крылатыми ракетами. В результате российского обстрела погиб один человек, еще трое получили ранения.