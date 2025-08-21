Україна зафіксувала пуск гіперзвукового "Циркону" ЗС РФ: ракета не досягла мети, — ЗМІ

21 серпня Росія провела чергову масовану атаку на Україну, залучивши майже 600 дронів і ракет різного типу. У зведеннях Повітряних сил один боєприпас був позначений як "ракета невстановленого типу", проте пізніше з'ясувалося, що це була гіперзвукова 3М22 "Циркон".

Удар саме цією ракетою було підтверджено за результатами аналізу уламків, пишуть оглядачі Defense Express, посилаючись на власні джерела.

За даними українських військових, цей запуск став лише 14-м застосуванням "Циркону" за весь час його експлуатації. Ракета була позначена в ранковому звіті Повітряних сил ЗСУ як "невстановленого типу", проте пізніше її приналежність підтвердилася. При цьому підсумок атаки охарактеризовано як безуспішний.

"Зрештою, ракети "Циркон" традиційно демонструють свою дуже низьку точність у поєднанні з малорозмірною бойовою частиною, яка викрила найбільшу аферу Міноборони РФ", — зазначають автори матеріалу.

Цю ракету оснащено прямоточним реактивним двигуном, який забезпечує швидкість до 5,5 Маха на маршовій ділянці в стратосфері, розгін до 7,5 Маха під час зниження до цілі та уповільнення до 4,5 Маха ближче до землі.

Уламки ракети "Циркон". 2024 рік Фото: Defense Express

Запуск "Циркону" здійснювався з окупованого Криму, ймовірно, з підземного об'єкта "Об'єкт-100" ("Сотка") біля селища Резервне, створеного в 1960-х роках для ракет П-35.

Тим часом, попри високі заявлені характеристики, ракета неодноразово перехоплювалася українськими засобами ППО.

"Після того, як ще навесні було збито одразу два "Циркони", які били по Києву, російські пропагандисти намагаються про цю ракету взагалі не згадувати", — зазначили аналітики.

Важливо

Насамкінець було додано, що успішний захист від масових атак вимагає інтеграції сучасних засобів ППО, мережевих центрів розвідки та швидкого передавання даних, що забезпечує перевагу українських сил на полі бою.

Нагадаємо, українським засобам ППО під час відбиття масованої атаки ЗС РФ вдалося знищити або придушити 577 цілей, включно з 546 дронами Shahed, однією ракетою "Кинджал", 18 ракетами Х-101 і 12 "Калібрами".

У березні 2024 року Збройні сили РФ завдали удару по Києву із застосуванням гіперзвукової ракети 3М22 "Циркон". Експерти з'ясовували можливості зброї, а також відзначили складність перехоплення таких повітряних цілей.