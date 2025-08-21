Украина зафиксировала пуск гиперзвукового "Циркона" ВС РФ: ракета не достигла цели, — СМИ

21 августа Россия провела очередную массированную атаку на Украину, задействовав почти 600 дронов и ракет различного типа. В сводках Воздушных сил один боеприпас был обозначен как "ракета неустановленного типа", однако позже выяснилось, что это была гиперзвуковая 3М22 "Циркон".

Удар именно этой ракетой был подтвержден по результатам анализа обломков, пишут обозреватели Defense Express, ссылаясь на собственные источники.

По данным украинских военных, этот запуск стал всего лишь 14-м применением "Циркона" за все время его эксплуатации. Ракета была обозначена в утреннем отчете Воздушных сил ВСУ как "неустановленного типа", однако позже ее принадлежность подтвердилась. При этом итог атаки охарактеризован как безуспешный.

"В конце концов, ракеты "Циркон" традиционно демонстрируют свою очень низкую точность в сочетании с малоразмерной боевой частью, которая раскрыла крупнейшую аферу Минобороны РФ", — отмечают авторы материала.

Данная ракета оснащена прямоточным реактивным двигателем, который обеспечивает скорость до 5,5 Маха на маршевом участке в стратосфере, разгон до 7,5 Маха при снижении к цели и замедление до 4,5 Маха ближе к земле.

Обломки ракеты "Циркон". 2024 год Фото: Defense Express

Запуск "Циркона" осуществлялся с оккупированного Крыма, вероятно, с подземного объекта "Объект-100" ("Сотка") у поселка Резервное, созданного в 1960-х годах для ракет П-35.

Между тем несмотря на высокие заявленные характеристики, ракета неоднократно захватывалась украинскими средствами ПВО.

"После того, как еще весной были сбиты сразу два "Циркона", которые били по Киеву, российские пропагандисты стараются об этой ракете вообще не упоминать", — отметили аналитики.

В заключение было добавлено, что успешная защита от массовых атак требует интеграции современных средств ПВО, сетевых центров разведки и быстрой передачи данных, что обеспечивает преимущество украинских сил на поле боя.

Напомним, украинским средствам ПВО в ходе отражения массированной атаки ВС РФ удалось уничтожить или подавить 577 целей, включая 546 дронов Shahed, одну ракету "Кинжал", 18 ракет Х-101 и 12 "Калибров".

В марте 2024 года Вооруженные силы РФ нанесли удар по Киеву с применением гиперзвуковой ракеты 3М22 «Циркон». Эксперты выясняли возможности оружия, а также отметили сложность перехвата таких воздушных целей.