Чи почнеться ІІІ Світова, якщо Британія прийде в Україну та вступить у бій із ЗС РФ, — аналітик

Партнери України намагаються відшукати сценарій гарантій безпеки, який не призведе до початку Третьої Світової війни. Щоб через участь солдатів Великої Британії та інших країн-членів НАТО не почалась ескалація, слід детально прописати чіткі правила взаємодії, вважає аналітик.

Related video

Російська Федерації відкидає запропоновані Заходом гарантії безпеки та погрожує військовою відповіддю на будь-яку участь іноземних військ у миротворчому процесі в Україні. Втім, політики та військові шукають спосіб уникнути ескалації, розповіло медіа The Telegraph. Учасник переговорів пам'ятають, що у минулому вже були випадки зіткнення з російськими солдатами, але Третя світова не почалась.

The Telegraph опублікував огляд ситуації з гарантіями безпеки Україні, автором якого є головний іноземний аналітик Роналд Оліфант, який спеціалізується, серед іншого, на російсько-українській війні. Аналітик пояснив, що шукає варіант військової участі солдатів Британії, США, Європи, але такий, щоб це не призвело до Третьої Світової війни. Тим часом медіа опублікувало карту розташування "коаліції охочих" вздовж лінії боїв, але все ж аналітик наголосив, що це найменші імовірний сценарій.

Гарантії безпеки - війська коаліції охочих на лінії фронту Фото: The Telegraph

Гарантії безпеки — який сценарій завершення війни в Україні

Аналітик нагадав, що британські (представники НАТО) та російські військові стояли впритул один навпроти одного під час протистояння за аеропорт Приштини в Косово у 1999 році. Тоді вдалось уникнути війни, отже, є сподівання, що порозуміються і в Україні, вірить автор.

"Британські та російські війська можуть незабаром знову опинитися у збройному протистоянні з високими ставками на передовій України. Якщо так, то як ці британські війська можуть запропонувати Києву надійні гарантії та забезпечити будь-яку мирну угоду, фактично не розпочавши Третю світову війну?" — риторично запитав Оліфант.

Головна умова уникнення ескалації, на думку аналітика, — це чіткі правила для поведінки солдат НАТО у зоні бойових дій. Їм повинні надати чіткі інструкції, коли вони можуть відкривати вогонь, наприклад, для захисту цивільних. Якщо не виконати цього правила, то станеться провал, від якого постраждала Руанда та Сребрениця, пояснив Оліфант.

У статті озвучуються вимоги, за дотримання яких є шанс уникнути Третьої світової війни. Крім чітких правил для солдатів, важливо мати чіткий механізм реагування по порушення припинення вогню: пропонують скористатись досвідом ОБСЕ, яке моніторило стрілянину у 2014-2021 рр. Крім того, дуже важливо, що, у зоні боїв діяли "професійні, гнучкі та мислячі" солдати, які зможуть вчасно спинитись і не допустити "спіралі смерті", наголосив Оліфант.

Сценарії гарантій безпеки, сформульовані аналітиком The Telegraph:

Розтягнення західного військового контингенту вздовж усієї лінії фронту. Цей варіант не надто реалістичний, оскільки загибель навіть одного бійця означало б війну РФ з Заходом. Західні війська можуть і не з'явитись в фронті, але тоді Україні повинні максимально підсилити армію. У цьому випадку Захід виступатиме гарантом безпеки: що мається на увазі, аналітик не уточнив. Обмежений західний контингент та захист у повітрі й на морі. Мається на увазі, що в Україні перебуватиме невелика кількість британських та європейських військ, а США надаватимуть авіацію та флот. Також було б непогано, якби американська авіація розгорнулась у країнах-сусідах, якомога далі від зони бойових дій.

Зазначимо, Фокус писав про сценарії гарантій безпеки, які може отримати Україна завдяки західним партнерам. У аналітичній статті The Times озвучили чотири варіанти з врахуванням позиції РФ.

Нагадуємо, 20 серпня глава МЗС РФ Сергій Лавров озвучив гарантії безпеки, які росіяни можуть надати українцям.