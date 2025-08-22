Поддержите нас UA
Военный Фокус Российско-украинская война Переговоры по прекращению войны

Начнется ли ІІІ Мировая, если Британия придет в Украину и вступит в бой с ВС РФ, — аналитик

Британия может прислать войска в Украину вместе с другими пратнерами, но не ясно, приведет ли это к реальной эскалации
Британские военные могут оказаться в Украине (иллюстративное фото) | Фото: YouTube

Партнеры Украины пытаются отыскать сценарий гарантий безопасности, который не приведет к началу Третьей мировой войны. Чтобы из-за участия солдат Великобритании и других стран-членов НАТО не началась эскалация, следует детально прописать четкие правила взаимодействия, считает аналитик.

Российская Федерации отвергает предложенные Западом гарантии безопасности и угрожает военным ответом на любое участие иностранных войск в миротворческом процессе в Украине. Впрочем, политики и военные ищут способ избежать эскалации, рассказало медиа The Telegraph. Участники переговоров помнят, что в прошлом уже были случаи столкновения с российскими солдатами, но Третья мировая не началась.

The Telegraph опубликовал обзор ситуации с гарантиями безопасности Украины, автором которого является главный иностранный аналитик Роналд Олифант, специализирующийся, среди прочего, на российско-украинской войне. Аналитик пояснил, что ищет вариант военного участия солдат Британии, США, Европы, но такой, чтобы это не привело к Третьей Мировой войне. Между тем медиа опубликовало карту расположения "коалиции желающих" вдоль линии боев, но все же аналитик отметил, что это наименее вероятный сценарий.

Как могут стоять солдаты коалиции желающих на линии фронта в Украине
Гарантии безопасности — войска коалиции желающих на линии фронта
Фото: The Telegraph

Гарантии безопасности — какой сценарий завершения войны в Украине

Аналитик напомнил, что британские (представители НАТО) и российские военные стояли вплотную друг напротив друга во время противостояния за аэропорт Приштины в Косово в 1999 году. Тогда удалось избежать войны, следовательно, есть надежда, что найдут общий язык и в Украине, верит автор.

"Британские и российские войска могут вскоре снова оказаться в вооруженном противостоянии с высокими ставками на передовой Украины. Если так, то как эти британские войска могут предложить Киеву надежные гарантии и обеспечить любое мирное соглашение, фактически не начав Третью мировую войну?" — риторически спросил Олифант.

Главное условие избежания эскалации, по мнению аналитика, — это четкие правила для поведения солдат НАТО в зоне боевых действий. Им должны предоставить четкие инструкции, когда они могут открывать огонь, например, для защиты гражданских. Если не выполнить это правило, то произойдет провал, от которого пострадала Руанда и Сребреница, пояснил Олифант.

В статье озвучиваются требования, при соблюдении которых есть шанс избежать Третьей мировой войны. Кроме четких правил для солдат, важно иметь четкий механизм реагирования по нарушению прекращения огня: предлагают воспользоваться опытом ОБСЕ, которое мониторило стрельбу в 2014-2021 гг. Кроме того, очень важно, что в зоне боев действовали "профессиональные, гибкие и мыслящие" солдаты, которые смогут вовремя остановиться и не допустить "спирали смерти", отметил Олифант.

Сценарии гарантий безопасности, сформулированные аналитиком The Telegraph:

  1. Растяжение западного военного контингента вдоль всей линии фронта. Этот вариант не слишком реалистичен, поскольку гибель даже одного бойца означало бы войну РФ с Западом.
  2. Западные войска могут и не появиться во фронте, но тогда Украина должна максимально усилить армию. В этом случае Запад будет выступать гарантом безопасности: что имеется в виду, аналитик не уточнил.
  3. Ограниченный западный контингент и защита в воздухе и на море. Имеется в виду, что в Украине будет находиться небольшое количество британских и европейских войск, а США будут предоставлять авиацию и флот. Также было бы неплохо, если бы американская авиация развернулась в странах-соседях, как можно дальше от зоны боевых действий.

