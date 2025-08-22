Партнеры Украины пытаются отыскать сценарий гарантий безопасности, который не приведет к началу Третьей мировой войны. Чтобы из-за участия солдат Великобритании и других стран-членов НАТО не началась эскалация, следует детально прописать четкие правила взаимодействия, считает аналитик.

Российская Федерации отвергает предложенные Западом гарантии безопасности и угрожает военным ответом на любое участие иностранных войск в миротворческом процессе в Украине. Впрочем, политики и военные ищут способ избежать эскалации, рассказало медиа The Telegraph. Участники переговоров помнят, что в прошлом уже были случаи столкновения с российскими солдатами, но Третья мировая не началась.

The Telegraph опубликовал обзор ситуации с гарантиями безопасности Украины, автором которого является главный иностранный аналитик Роналд Олифант, специализирующийся, среди прочего, на российско-украинской войне. Аналитик пояснил, что ищет вариант военного участия солдат Британии, США, Европы, но такой, чтобы это не привело к Третьей Мировой войне. Между тем медиа опубликовало карту расположения "коалиции желающих" вдоль линии боев, но все же аналитик отметил, что это наименее вероятный сценарий.

Гарантии безопасности — войска коалиции желающих на линии фронта Фото: The Telegraph

Гарантии безопасности — какой сценарий завершения войны в Украине

Аналитик напомнил, что британские (представители НАТО) и российские военные стояли вплотную друг напротив друга во время противостояния за аэропорт Приштины в Косово в 1999 году. Тогда удалось избежать войны, следовательно, есть надежда, что найдут общий язык и в Украине, верит автор.

"Британские и российские войска могут вскоре снова оказаться в вооруженном противостоянии с высокими ставками на передовой Украины. Если так, то как эти британские войска могут предложить Киеву надежные гарантии и обеспечить любое мирное соглашение, фактически не начав Третью мировую войну?" — риторически спросил Олифант.

Главное условие избежания эскалации, по мнению аналитика, — это четкие правила для поведения солдат НАТО в зоне боевых действий. Им должны предоставить четкие инструкции, когда они могут открывать огонь, например, для защиты гражданских. Если не выполнить это правило, то произойдет провал, от которого пострадала Руанда и Сребреница, пояснил Олифант.

В статье озвучиваются требования, при соблюдении которых есть шанс избежать Третьей мировой войны. Кроме четких правил для солдат, важно иметь четкий механизм реагирования по нарушению прекращения огня: предлагают воспользоваться опытом ОБСЕ, которое мониторило стрельбу в 2014-2021 гг. Кроме того, очень важно, что в зоне боев действовали "профессиональные, гибкие и мыслящие" солдаты, которые смогут вовремя остановиться и не допустить "спирали смерти", отметил Олифант.

Сценарии гарантий безопасности, сформулированные аналитиком The Telegraph:

Растяжение западного военного контингента вдоль всей линии фронта. Этот вариант не слишком реалистичен, поскольку гибель даже одного бойца означало бы войну РФ с Западом. Западные войска могут и не появиться во фронте, но тогда Украина должна максимально усилить армию. В этом случае Запад будет выступать гарантом безопасности: что имеется в виду, аналитик не уточнил. Ограниченный западный контингент и защита в воздухе и на море. Имеется в виду, что в Украине будет находиться небольшое количество британских и европейских войск, а США будут предоставлять авиацию и флот. Также было бы неплохо, если бы американская авиация развернулась в странах-соседях, как можно дальше от зоны боевых действий.

Напоминаем, 20 августа глава МИД РФ Сергей Лавров озвучил гарантии безопасности, которые россияне могут предоставить украинцам.