Був "Привидом Києва": стало відомо ім'я пілота, який загинув після катастрофи МіГ-29 (фото)

Авіакатастрофа МіГ-29 сталася в ніч на 23 серпня. Багатоцільовим винищувачем керував льотчик 40-ї бригади тактичної авіації "Привид Києва", заступник командира ескадрильї майор Сергій Бондар.

Він усе своє життя присвятив авіації, а до війни викладав у Національному авіаційному університеті, повідомляється на сторінці бригади.

Сергій Бондар народився в Кропивницькому 1979 року. Там він і жив разом із дружиною та двома дітьми: сином і донькою.

Сергію Бондарю назавжди 46 Фото: 40 БрТА

Бондар у 2000 році був випускником Харківського інституту Військово-повітряних сил ЗСУ.

Побратими загиблого розповіли, що з початком повномасштабної агресії РФ він, не замислюючись, повернувся на службу і почав захищати українське небо у складі 40 БрТА, відновивши льотні навички на літаках Л-39 і МіГ-29.

Саме на останніх він успішно знищував повітряні цілі ворога та здійснював ракетно-бомбові удари по позиціях окупантів, їхніх штабах та скупченню техніки на різних напрямках фронту.

"Пам'ятаємо Сергія Бондаря як виваженого та професійного льотчика. Людину з великим серцем і безмежним оптимізмом життя, гумором, щирістю та взаємопідтримкою ближніх", — ідеться в повідомленні.

Бригада висловила щирі співчуття рідним, друзям і побратимам героя, додавши, що Сергій Бондар — назавжди в строю і серцях.

Пілот МіГ-29 загинув під час заходу на посадку Фото: 40 БрТА

Нагадаємо, Сергій Бондар загинув після виконання бойового завдання, під час заходу на посадку.

