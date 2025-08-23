Был "Призраком Киева": стало известно имя пилота, погибшего после катастрофы МиГ-29 (фото)

Авиакатастрофа МиГ-29 произошла в ночь на 23 августа. Многоцелевым истребителем управлял летчик 40-й бригады тактической авиации "Призрак Киева", заместитель командира эскадрильи майор Сергей Бондарь.

Он всю свою жизнь посвятил авиации, а до войны преподавал в Национальном авиационном университете, сообщается на странице бригады.

Сергей Бондарь родился в Кропивницком в 1979 году. Там он и жил вместе с женой и двумя детьми: сыном и дочерью.

Сергею Бондарю навсегда 46 Фото: 40 БрТА

Бондарь в 2000 году был выпускником Харьковского института Военно-воздушных сил ВСУ.

Побратимы погибшего рассказали, что с началом полномасштабной агрессии РФ он, не задумываясь, вернулся на службу и начал защищать украинское небо в составе 40 БрТА, возобновив летные навыки на самолетах Л-39 и МиГ-29.

Именно на последних он успешно уничтожал воздушные цели врага и осуществлял ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов, их штабам и скоплению техники на разных направлениях фронта.

"Помним Сергея Бондаря как взвешенного и профессионального летчика. Человека с большим сердцем и безграничным оптимизмом жизни, юмором, искренностью и взаимоподдержкой ближних", – говорится в сообщении.

Бригада принесла искренние соболезнования родным, друзьям и побратимам героя, добавив, что Сергей Бондарь – навсегда в строю и сердцах.

Пилот МиГ-29 погиб при заходе на посадку Фото: 40 БрТА

Напомним, Сергей Бондарь погиб после выполнения боевого задания, при заходе на посадку.

