Был "Призраком Киева": стало известно имя пилота, погибшего после катастрофы МиГ-29 (фото)
Авиакатастрофа МиГ-29 произошла в ночь на 23 августа. Многоцелевым истребителем управлял летчик 40-й бригады тактической авиации "Призрак Киева", заместитель командира эскадрильи майор Сергей Бондарь.
Он всю свою жизнь посвятил авиации, а до войны преподавал в Национальном авиационном университете, сообщается на странице бригады.
Сергей Бондарь родился в Кропивницком в 1979 году. Там он и жил вместе с женой и двумя детьми: сыном и дочерью.
Бондарь в 2000 году был выпускником Харьковского института Военно-воздушных сил ВСУ.
Побратимы погибшего рассказали, что с началом полномасштабной агрессии РФ он, не задумываясь, вернулся на службу и начал защищать украинское небо в составе 40 БрТА, возобновив летные навыки на самолетах Л-39 и МиГ-29.
Именно на последних он успешно уничтожал воздушные цели врага и осуществлял ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов, их штабам и скоплению техники на разных направлениях фронта.
"Помним Сергея Бондаря как взвешенного и профессионального летчика. Человека с большим сердцем и безграничным оптимизмом жизни, юмором, искренностью и взаимоподдержкой ближних", – говорится в сообщении.
Бригада принесла искренние соболезнования родным, друзьям и побратимам героя, добавив, что Сергей Бондарь – навсегда в строю и сердцах.
Напомним, Сергей Бондарь погиб после выполнения боевого задания, при заходе на посадку.
Мы также писали, что украинский летчик-ас исполнил фигуру высшего пилотажа, показав вооружение Су-27.