У Японському морі кораблі РФ запускали ракети "Калібр і "Ураган": кому загрожує Москва

Тихоокеанський флот Росії провів навчання в Японському морі, під час яких фрегат "Маршал Шапошников" проєкту 1155М успішно запустив високоточні ракети "Калібр-НК" і "Уран". При цьому, маневри супроводжувалися діями морської авіації та безпілотних систем.

"Призначена ціль була успішно знищена протикорабельними ракетами", — йдеться в повідомленні агентства ТАСС.

Коментуючи подію, оглядачі Army Recognition зазначили, що запуски підкреслюють прагнення Москви продемонструвати свої ударні можливості в регіоні, де США, Японія і Південна Корея регулярно проводять спільні навчання.

Навчання російського флоту з демонстрацією передової зброї РФ збіглося з жвавими дискусіями щодо можливого перегляду ядерної політики Японії та збереженням напруженості на Корейському півострові.

Аналітик також зазначили, що навчання збіглися з польотом російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС над Японським морем тижнем раніше. Сукупність цих акцій має вигляд навмисного сигналу Японії, Південній Кореї та США: Росія готова зберігати військову присутність і в Азійсько-тихоокеанському регіоні, попри значні сили, що відволікаються на війну в Україні.

Загрози РФ — реакція Японії та політика США

На думку Reuters, приводом для активізації таких дискусій стала непередбачувана зовнішня політика президента США Дональда Трампа щодо союзників. Зокрема, колишній заступник міністра оборони Японії Руї Мацукава під час візиту до Великої Британії зазначила, що європейські держави вже почали усвідомлювати необхідність самостійного забезпечення своєї безпеки. За її словами, аналогічний підхід має бути розглянутий і в Японії, де розміщуються найбільші закордонні контингенти американських військ.

Мацукава також підкреслила, що "непередбачуваність Трампа вимагає плану Б", який може передбачати як більшу незалежність у питаннях оборони, так і перегляд чинних"трьох неядерних принципів" 1967 року.

Тим часом Білий дім не став офіційно коментувати слова Мацукави, але високопоставлений представник адміністрації Трампа повідомив агентству Reuters, що в політиці США щодо Японії та Південної Кореї "немає жодних змін". Було зазначено, що американський президент і його високопоставлені помічники з національної безпеки неодноразово наголошували на своїй прихильності союзникам в Азії.

Нагадаємо, Росія має намір провести модернізацію свого ядерного арсеналу. За словами, гендиректора російської державної корпорації "Росатом" Олексія Лихачова, ядерний щит РФ найближчими роками має вдосконалюватися.

Раніше Фокус переклав статтю "Через 80 років після Хіросіми великі ядерні ризики знаходяться в Азії" аналітика з питань оборони Ела Гайнса для порталу Australian strategic policy institute.