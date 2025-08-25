В Японском море корабли РФ запускали ракеты "Калибр и "Ураган": кому угрожает Москва

Тихоокеанский флот России провел учения в Японском море, в ходе которых фрегат «Маршал Шапошников» проекта 1155М успешно запустил высокоточные ракеты «Калибр-НК» и «Уран». При этом, маневры сопровождались действиями морской авиации и беспилотных систем.

Related video

"Назначенная цель была успешно уничтожена противокорабельными ракетами", — говорится в сообщении агентства ТАСС.

Комментируя событие обозреватели Army Recognition отметили, что запуски подчеркивают стремление Москвы продемонстрировать свои ударные возможности в регионе, где США, Япония и Южная Корея регулярно проводят совместные учения.

Учения российского флота с демонстрацией передового оружия РФ совпало с оживленными дискуссиями о возможном пересмотре ядерной политики Японии и сохраняющейся напряженностью на Корейском полуострове.

Аналитик также отметили, что учения совпали с полетом российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС над Японским морем неделей ранее. Совокупность этих акций выглядит как намеренный сигнал Японии, Южной Корее и США: Россия готова сохранять военное присутствие и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, несмотря на значительные силы, отвлеченные на войну в Украине.

Угрозы РФ — реакция Японии и политика США

По мнению Reuters, поводом для активизации подобных дискуссий стала непредсказуемая внешняя политика президента США Дональда Трампа в отношении союзников. В частности, бывший замминистра обороны Японии Руи Мацукава в ходе визита в Великобританию отметила, что европейские государства уже начали осознавать необходимость самостоятельного обеспечения своей безопасности. По ее словам, аналогичный подход должен быть рассмотрен и в Японии, где размещаются крупнейшие зарубежные контингенты американских войск.

Важно

Кто ударит первым — США, Россия или Китай: возможен ли контроль над ядерным вооружением

Мацукава также подчеркнула, что "непредсказуемость Трампа требует плана Б", который может предусматривать как большую независимость в вопросах обороны, так и пересмотр действующих "трех неядерных принципов" 1967 года.

Между тем Белый дом не стал официально комментировать слова Мацукавы, но высокопоставленный представитель администрации Трампа сообщил агентству Reuters, что в политике США в отношении Японии и Южной Кореи «нет никаких изменений». Было отмечено, что американский президент и его высокопоставленные помощники по национальной безопасности неоднократно подчеркивали свою приверженность союзникам в Азии.

Напомним, Россия намерена провести модернизацию своего ядерного арсенала. По словам, гендиректора российской государственной корпорации «Росатом» Алексея Лихачева, ядерный щит РФ в ближайшие годы должен совершенствоваться.

Ранее Фокус перевел статью "Через 80 лет после Хиросимы большие ядерные риски находятся в Азии" аналитика по вопросам обороны Эла Гайнса для портала Australian strategic policy institute.