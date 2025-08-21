РФ будет совершенствовать ядерный "щит и меч": "Росатом" сделал громкое заявление

Генеральный директор российской государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил о необходимости совершенствования ядерного потенциала страны в ближайшие годы, ссылаясь на "колоссальные угрозы существованию России".

Заявление Лихачева появилось в дни, когда в РФ проходят торжества по случаю 80-летия ядерной отрасли. Глава "Росатома" напомнил о ядерном оружии, которое защитит россиян от атак извне, сообщило росМИ "РИА Новости".

"Сейчас, в текущем моменте геополитики, — время колоссальных угроз существованию нашей страны. Поэтому ядерный щит, он же и меч, — это гарантия нашего суверенитета… Мы сегодня понимаем, что ядерный щит в ближайшие годы должен лишь совершенствоваться", — сказал Лихачев.

О том, как именно РФ планирует совершенствовать "ядерный щит", глава "Росатома" не объяснил. Поэтому не ясно, идет ли речь о, например, производстве новых ядерных боеголовок, новых ракет-носителей, новых пусковых установок, или о появление "Орешника" на территории Беларуси.

Ядерное оружие РФ — детали

В 2024 году в российскую ядерную доктрину были внесены изменения, расширяющие возможности применения стратегического оружия. Согласно новой редакции, основанием для ядерного удара может стать массированный удар по российской территории с использованием неядерного ракетного вооружения — даже без признаков прямой угрозы существованию государства, как это предусматривалось в предыдущей версии доктрины.

Важно

В этой связи стоит упомянуть расследование немецких журналистов относительно масштабной модернизации российских ядерных баз. Согласно опубликованным результатам, на базе "Ясный" в Оренбургской области на юге Уральских гор выросли полноценные военные комплексы с тройным высоковольтным периметром, камерами наблюдения, дистанционно управляемыми огневыми точками, минами и современными системами ПВО. Кроме того, на некоторых снимках различимы обзорные башни и другие строения, ранее скрытые от наблюдения спутников.

Американский институт изучения войны отмечает, что такие действия свидетельствуют о том, что Россия создает условия для выхода из международных договоров о контроле над вооружениями, что может быть связано с подготовкой к потенциальной конфронтации с НАТО.

Напомним, в начале августа Министерство иностранных дел РФ официально заявило о прекращении действия одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности. По мнению Москвы, условия для его соблюдения окончательно "исчезли", а ответственность за это РФ возлагает на США и их союзников.

Эксперт по ядерному оружию Декер Эвелет обратил внимание на возможную подготовку испытаний новейшей российской ракеты 9М730 "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Она входит в число так называемого "супероружия", о котором Владимир Путин впервые заявил в 2018 году.