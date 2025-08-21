РФ вдосконалюватиме ядерний "щит і меч": "Росатом" зробив гучну заяву

Генеральний директор російської державної корпорації "Росатом" Олексій Лихачов заявив про необхідність вдосконалення ядерного потенціалу країни найближчими роками, посилаючись на "колосальні загрози існуванню Росії".

Заява Лихачова з'явилася в дні, коли у РФ відбуваються урочистості з нагоди 80-річчя ядерної галузі. Глава "Росатома" нагадав про ядерну зброю, яка захистить росіян від атак ззовні, повідомило росЗМІ "РИА Новости".

"Зараз, у поточному моменті геополітики, — час колосальних загроз існуванню нашої країни. Тому ядерний щит, він же і меч, — це гарантія нашого суверенітету... Ми сьогодні розуміємо, що ядерний щит найближчими роками має лише удосконалюватися", — сказав Лихачов.

Щодо того, як саме РФ планує вдосконалювати "ядерний щит", очільник "Росатому" не пояснив. Тож не зрозуміло, чи йдеться про, наприклад, виробництво нових ядерних боєголовок, нових ракет-носіїв, нових пускових установок, чи про появу "Орєшніка" на території Білорусі.

Ядерна зброя РФ — деталі

У 2024 році до російської ядерної доктрини було внесено зміни, що розширюють можливості застосування стратегічної зброї. Згідно з новою редакцією, підставою для ядерного удару може стати масований удар по російській території з використанням неядерного ракетного озброєння — навіть без ознак прямої загрози існуванню держави, як це передбачалося в попередній версії доктрини.

Важливо

Коли США дають ляпас: про що свідчить зняття РФ обмеження на ракети дальністю до 5500 км

У цьому зв'язку варто згадати розслідування німецьких журналістів щодо масштабної модернізації російських ядерних баз. Згідно з опублікованими результатами, на базі "Ясний" в Оренбурзькій області на півдні Уральських гір виросли повноцінні військові комплекси з потрійним високовольтним периметром, камерами спостереження, дистанційно керованими вогневими точками, мінами й сучасними системами ППО. Крім того, на деяких знімках помітні оглядові вежі та інші будівлі, раніше приховані від спостереження супутників.

Американський інститут вивчення війни зазначає, що такі дії свідчать про те, що Росія створює умови для виходу з міжнародних договорів про контроль над озброєннями, що може бути пов'язано з підготовкою до потенційної конфронтації з НАТО.

Нагадаємо, на початку серпня Міністерство закордонних справ РФ офіційно заявило про припинення дії одностороннього мораторію на розміщення ракет середньої та меншої дальності. На думку Москви, умови для його дотримання остаточно "зникли", а відповідальність за це РФ покладає на США та їхніх союзників.

Експерт з ядерної зброї Декер Евелет звернув увагу на можливу підготовку випробувань новітньої російської ракети 9М730 "Буревісник" з ядерною енергетичною установкою. Вона входить до числа так званої "суперзброї", про яку Володимир Путін вперше заявив у 2018 році.