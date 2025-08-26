Оборона в Курській області: у РФ знайшли винних, пішли арешти чиновників, — ISW

Чиновників із трьох регіонів РФ, що межують з Україною, затримали силовики. Останнім із затриманих став виконувач обов'язків заступника губернатора Курської області Володимир Базаров.

Його заарештували в межах кримінальної справи про розкрадання коштів, що виділяються на будівництво оборонних укріплень у прикордонних районах Бєлгородської області, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

За словами губернатора Курської області Олександра Хінштейна, Базаров, працюючи в обласній адміністрації, привласнив мільярд рублів із грошей, виділених на оборонні споруди. Через такі самі звинувачення своїх посад позбулися і стали фігурантами кримінального переслідування колишній заступник губернатора Курської області Олексій Смирнов і його колега з Бєлгородської області Рустем Зайнуллін.

А Роман Старовойт, екс-губернатор Курської області, а потім — міністр транспорту РФ, який був показово звільнений 7 липня, і зовсім, як стверджується, покінчив життя самогубством.

На думку аналітиків ISW, вся ця серія арештів і кадрові перестановки свідчать про те, що в Кремлі докладають усіх зусиль для пошуку винних у провалі оборони Курської області, куди рік тому зайшли ЗСУ.

"Кремль, імовірно, також намагається зробити місцевих чиновників цапами-відбувайлами за нездатність Росії відбити українські транскордонні рейди в Бєлгородську область у 2023 і 2024 роках", — додали в ISW.

Курська операція: що відомо

Курська операція почалася 6 серпня на кордоні Курської та Сумської області, коли в районі міста Суджа українські війська прорвали кордон РФ. За тиждень наступу під контролем ЗСУ опинилися 74 населених пункти на території близько тисячі квадратних кілометрів.

Українська армія легко прорвала перші оборонні лінії, укомплектовані прикордонниками і призовниками, і просунулася вглиб російської території принаймні за кількома напрямками.

Однак скоро стрімкий наступ сповільнився, оскільки виникла необхідність убезпечити себе від контрударів і зміцнити фланги. Ця пауза дала ЗС РФ час підтягнути резерви і закріпитися на більш вигідних тактичних рубежах.

На цей напрямок було перекинуто частини сил і засобів російської армії з харківського напряму, а потім туди стягнули максимальну кількість військ і навіть під'єднали північнокорейських солдатів, яких там було близько 11-12 тисяч.

Україна вже почала повільно відступати, коли в грудні 2024-го на Курському напрямку несподівано з'явилися тисячі північнокорейських військових. Вони рухалися великими групами і, здавалося, не помічали небезпечних БПЛА. З настанням зими, за словами українських спецпризначенців, бійці КНДР виявилися ще більш грізними.

Північнокорейські солдати сприяли успіху ЗС РФ у Курській області Фото: Мiноборони РФ

20 лютого 2025 року російська армія вибила ЗСУ із села Свердлікове, а вже в березні українська армія вийшла із Суджі. У той період ЗС РФ почали активно використовувати новинку — FPV-дрони з керуванням на волокні.

Згодом росіяни також вдалися до ефекту несподіванки — розробили план засідки в тилу, відправивши бійців до позицій ЗСУ через відключений підземний газопровід. Це мало для ворога свої наслідки: солдати помирали та страждали від проблем зі здоров'ям, зокрема колапсу легень та хімічного отруєння.

Підбиваючи підсумки Курської операції в липні цього року, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що операція українських військ у Курській області РФ була "неймовірною" і "блискучою", і саме вона врятувала кілька ключових напрямків на Донбасі, зокрема Покровськ, де наразі зосереджено близько 110 тисяч російських військових.

"Противник фактично припинив наступальні дії на більшості напрямків, крім Покровського. І тоді всі наші військовослужбовці якраз говорили, що мали можливість просто відпочити. Тобто активні дії закінчилися на десяти напрямках тоді, тому що ворог поступово з тих напрямків вирушив на Курський напрямок", — зазначив головком.

Раніше Фокус писав, як росіяни зайшли в тил ЗСУ в Курській області. Ми також розповідали, чому народний депутат Мар'яна Безугла вважає Курську операцію провалом.