Оборона в Курской области: в РФ нашли виноватых, пошли аресты чиновников, — ISW

Чиновников из трех регионов РФ, граничащих с Украиной, задержали силовики. Последним из задержанных стал исполняющий обязанности заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров.

Его арестовали в рамках уголовного дела о хищении средств, выделяемых на строительство оборонных укреплений в приграничных районах Белгородской области, сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

По словам губернатора Курской области Александра Хинштейна, Базаров, работая в областной администрации, присвоил миллиард рублей из денег, выделенных на оборонные сооружения. Из-за таких же обвинений своих постов лишились и стали фигурантами уголовного преследования бывший заместитель губернатора Курской области Алексей Смирнов и его коллега из Белгородской области Рустем Зайнуллин.

А Роман Старовойт, экс-губернатор Курской области, а затем – министр транспорта РФ, который был показательно уволен 7 июля, и вовсе, как утверждается, покончил жизнь самоубийством.

По мнению аналитиков ISW, вся эта серия арестов и кадровые перестановки говорят о том, что в Кремле прилагают все усилия для поиска виновных в провале обороны Курской области, куда год назад зашли ВСУ.

"Кремль, вероятно, также пытается сделать местных чиновников козлами отпущения за неспособность России отразить украинские трансграничные рейды в Белгородскую область в 2023 и 2024 годах", – добавили в ISW.

Курская операция: что известно

Курская операция началась 6 августа на границе Курской и Сумской области, когда в районе города Суджа украинские войска прорвали границу РФ. За неделю наступления под контролем ВСУ оказались 74 населенных пункта на территории около тысячи квадратных километров.

Украинская армия легко прорвала первые оборонительные линии, укомплектованные пограничниками и призывниками, и продвинулась вглубь российской территории по крайней мере по нескольким направлениям.

Однако скоро стремительное наступление замедлилось, поскольку возникла необходимость обезопасить себя от контрударов и укрепить фланги. Эта пауза дала ВС РФ время подтянуть резервы и закрепиться на более выгодных тактических рубежах.

На это направление были переброшены части сил и средств российской армии с харьковского направления, а затем туда стянули максимальное количество войск и даже подключили еверокорейских солдат, которых там было около 11-12 тысяч.

Украина уже начала медленно отступать, когда в декабре 2024-го на Курском направлении неожиданно появились тысячи северокорейских военных. Они двигались большими группами и, казалось, не замечали опасных БПЛА. С наступлением зимы, по словам украинских спецназовцев, бойцы КНДР оказались еще более грозными.

20 февраля 2025 года российская армия выбила ВСУ из села Свердликово, а уже в марте украинская армия вышла из Суджи. В тот период ВС РФ начали активно использовать новинку – FPV-дроны з управлением на волокне.

Впоследствии россияне также прибегли к эффекту неожиданности — разработали план засады в тылу, отправив бойцов к позициям ВСУ через отключенный подземный газопровод. Это имело для врага свои последствия: солдаты умирали и страдали от проблем со здоровьем, в том числе коллапса легких и химического отравления.

Подводя итоги Курской операции в июле этого года Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что операция украинских войск в Курской области РФ была "невероятной" и "блестящей", и именно она спасла несколько ключевых направлений на Донбассе, в частности Покровск, где сейчас сосредоточено около 110 тысяч российских военных.

"Противник фактически прекратил наступательные действия на большинстве направлений, кроме Покровского. И тогда все наши военнослужащие как раз говорили, что имели возможность просто отдохнуть. То есть активные действия закончились на десяти направлениях тогда, потому что враг постепенно с тех направлений отправился на Курское направление", — отметил главком.

Ранее Фокус писал, как россияне зашли в тыл ВСУ в Курской области. Мы также рассказывали, почему народный депутат Марьяна Безуглая считает Курскую операцию провалом.