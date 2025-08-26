"Оборонний постачальник": як гриф для захисту став ширмою для махінацій

Термін "оборонний постачальник", який увійшов в ужиток із початком повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну та був покликаний приховувати назви компаній, що надають послуги та товари для армії, щоб не наражати їх на небезпеку і не розкрити ланцюжок поставок, активно використовують для прикриття сумнівних контрактів.

Деякі з компаній, що використовують позначення "оборонний постачальник", підозрюють у несплаті податків, завищенні цін на товари та послуги, а також внесено до "чорного списку" Антимонопольного комітету, що, однак, не заважає їх залучати, наприклад, до будівництва фортифікаційних споруд, ідеться в розслідуванні "24 каналу".

"Оборонний постачальник" — це не статус, а умовна мітка, яка дає змогу укладати прямі договори і не публікувати частину інформації, якщо йдеться про оборонні потреби. Відповідну постанову Кабмін схвалив ще 2022 року.

Одним із перших випадків використання поняття "оборонний постачальник" як ширми для оборудок стала закупівля протигазів для ДСНС за завищеними цінами. ФОП, який раптом став "оборонним постачальником", завищив вартість кожного з 786 комплектів на 820 грн, завдавши державі майже 645 тис. грн збитків.

Надалі дві компанії не заплатили понад 13 млн податків на виконанні фортифікаційних робіт у Житомирській області. Назви обох у Prozorro стояли грифом "оборонний постачальник".

У Вінницькій області на початку 2024 року Управління будівництва обласної військової адміністрації уклало чотири контракти на облаштування невибухових загороджень на кордоні з Молдовою на майже півмільярда гривень. У Prozorro підрядник позначений усе тим же грифом "оборонний постачальник".

У підсумку всі чотири фірми за вказівкою посадових осіб Вінницької ОВА та облавтодору вносили неправдиві дані щодо вартості послуг і кількості використаних матеріалів, що могло призвести до підвищення цін на будівництво фортифікацій.

Під час розслідування журналісти з'ясували, що два підприємства, які брали участь у проєкті, мають прямий стосунок до глави місцевої комунальної служби, точніше, до бізнес-групи його сім'ї.

"Маємо одразу кілька проблем: участь своїх фірм з ознаками пов'язаності, можливе завищення цін, фіктивні постачальники без виробничої бази та зв'язок із посадовцем обласного рівня. Усі ці контракти та можливі зловживання заховані в Prozorro під позначкою "оборонний постачальник", що унеможливлює оперативний публічний контроль", — зазначили розслідувачі.

Прогалини в законодавстві про оборонні контракти: чому вони з'явилися і як їх виправити

За словами старшого дослідника Національної антикорупційної комісії та члена Громадської антикорупційної ради при Міноборони Тетяни Ніколаєнко, закупівлі з міткою "оборонний постачальник" проходять за "рамкою" — тобто рамковою угодою. Вона дає змогу державному замовнику заздалегідь відібрати кількох постачальників, а потім оперативно укладати з ким-небудь із них контракти без повторного тендера.

Ідея "рамки", як і приховування реальної назви компанії, полягала в тому, щоб захистити реальних виробників від можливих ударів російської армії. Однак, констатує Ніколаєнко, за статусом "оборонний постачальник" дуже часто ховаються посередники. Є випадки, коли за ним ховаються фірми з формальною реєстрацією і статутним капіталом у 500 грн, які ідеально підходять для відмивання грошей.

Експерт зазначає, що приховування назви компаній стало загальним правилом, яким користуються як ті, кому це справді необхідно, так і ті, хто використовує це для махінацій. Тому, вважає вона, необхідно чітко розмежувати, кому "секретна" рамкова угода справді потрібна, а хто може обійтися без неї і відкрити свою назву для суспільства.

Уже зараз кипить робота над антикорупційною стратегією спільно з НАЗК, і це питання планують виносити на обговорення.

Ніколаєнко вважає, що причиною проблем у нинішньому законодавстві, що стосується оборонних контрактів, може бути або те, що над ним працювали дилетанти, або все робилося поспіхом, коли хотіли створити хоч якісь робочі правила, забувши про важливі моменти.

На врегулювання цих законів, зокрема рамкових угод із міткою "оборонний постачальник", може піти від трьох місяців до півроку. Усе залежить від того, чи буде на це політична воля.

Відмивання грошей під "прикриттям": скандали та арешти

Тимчасом кількість випадків махінацій, зокрема, на фортифікаціях, зростає з кожним днем. І до них можуть бути причетні вельми серйозні люди. Так, розслідувачі проєкту Bihus.Info з'ясували, що компанії, які будують фортифікації в Херсонській і Житомирській областях, можуть бути пов'язані з близьким оточенням президента Володимира Зеленського. Будівельники завищували свої ціни на десятки мільйонів гривень.

Раніше повідомлялося, що колишній заступник мера Харкова організував злочинне угруповання, за допомогою якого "відмив" на закупівлі матеріалів для будівництва фортифікацій 5,4 млн грн.

У червні правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження щодо можливих зловживань із бюджетними коштами, призначеними для спорудження фортифікаційних об'єктів на Сумщині.