"Оборонный поставщик": как гриф для защиты стал ширмой для махинаций

Термин "оборонный поставщик", который вошел в обиход с началом полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину и был призван скрывать названия компаний, предоставляющих услуги и товары для армии, чтобы не подвергать их опасности и не раскрыть цепочку поставок, активно используют для прикрытия сомнительных контрактов.

Некоторые из компаний, использующих обозначение "оборонный поставщик", подозреваются в неуплате налогов, завышении цен на товары и услуги, а также внесены в "черный список" Антимонопольного комитета, что, однако, не мешает их привлекать, например, к строительству фортификационных сооружений, говорится в расследовании "24 канала".

"Оборонный поставщик" – это не статус, а условная метка, которая позволяет заключать прямые договора и не публиковать часть информации, если речь – об оборонных нуждах. Соответствующее постановление Кабмин одобрил еще в 2022 году.

Одним из первых случаев использования понятия "оборонный поставщик" как ширмы для оборудок стала закупка противогазов для ГСЧС за завышенными ценами. ФОП, который вдруг стал "оборонным поставщиком", завысил стоимость каждого из 786 комплектов на 820 грн, нанеся государству почти 645 тыс. грн убытков.

В дальнейшем две компании не заплатили свыше 13 млн налогов на выполнении фортификационных работ в Житомирской области. Названия обеих в Prozorro стояли грифом "оборонный поставщик".

В Виннцкой области в начале 2024 года Управление строительства областной военной администрации заключило четыре контракта на обустройство невзрывных заграждений на границе с Молдовой на почти полмиллиарда гривен. В Prozorro подрядчик обозначен все тем же грифом "оборонный поставщик".

В итоге все четыре фирмы по указанию должностных лиц Винницкой ОВА и облавтодора вносили ложные данные о стоимости услуг и количестве использованных материалов, что могло привести к повышению цен на строительство фортификаций.

В ходе расследования журналисты выяснили, что два предприятия, которые участвовали в проекте, имеют прямое отношение к главе местной коммунальной службе, вернее, к бизнес-группе его семьи.

"Имеем сразу несколько проблем: участие своих фирм с признаками связанности, возможное завышение цен, фиктивные поставщики без производственной базы и связь с должностным лицом областного уровня. Все эти контракты и возможные злоупотребления спрятаны в Prozorro под пометкой "оборонный поставщик", что делает невозможным оперативный публичный контроль", – отметили расследователи.

Прорехи в законодательстве об оборонных контрактах: почему они появились и как их исправить

По словам старшего исследователя Национальной антикоррупционной комиссии и члена Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Татьяны Николаенко, закупки с меткой "оборонный поставщик" проходят за "рамкой" – то есть рамочным соглашением. Оно позволяет государственному заказчику заранее отобрать нескольких поставщиков, а затем оперативно заключать с кем-либо из них контракты без повторного тендера.

Идея "рамки", как и сокрытие реального названия компании, заключалась в том, чтобы оградить реальных производителей от возможных ударов российской армии. Однако, констатирует Николаенко, за статусом "оборонительный поставщик" очень часто скрываются посредники. Есть случаи, когда за прячутся фирмы с формальной регистрацией и уставным капиталом в 500 грн, которые идеально подходят для отмывания денег.

Эксперт отмечает, что сокрытие название компаний стало общим правилом, которым пользуются как те, кому это действительно необходимо, так и те, кто использует это для махинаций. Поэтому, считает она, необходимо четко разграничить, кому "секретная" рамочная сделка действительно нужна, а кто может обойтись без нее и открыть свое название для общества.

Уже сейчас этот кипит работа над антикоррупционной стратегией совместно с НАПК, и этот вопрос планируют выносить на обсуждение.

Николаенко считает, что причиной проблем в нынешнем законодательстве, касающемся оборонных контрактов, могут быть либо то, что над ним работали дилетанты, либо все делалось в спешке, когда хотели создать хоть какие-то рабочие правила, забыв о важных моментах.

На урегулирование этих законов, в том числе рамочных сделок с меткой "оборонный поставщик" может уйти от трех месяцев до полугода. Все зависит от того, будет ли на это политическая воля.

Отмывание денег под "прикрытием": скандалы и аресты

Тем временем, количество случаев махинаций, в частности, на фортификациях, растет с каждым днем. И к ним могут причастны весьма серьезные люди. Так, расследователи проекта Bihus.Info выяснили, что компании, которые строят фортификации в Херсонской и Житомирской областях, могут быть связаны с близким окружением президента Владимира Зеленского. Строители завышали свои цены на десятки миллионов гривен.

Ранее сообщалось, что бывший заммэра Харькова организовал преступную группировку, с помощью которой "отмыл" на закупке материалов для строительства фортификаций 5,4 млн грн.

В июне правоохранительные органы открыли уголовное производство относительно возможных злоупотреблений с бюджетными средствами, предназначенными для сооружения фортификационных объектов на Сумщине.