Ударний дрон впав і вибухнув в Естонії: поліція припускає, що він був українським

Місцевий фермер знайшов уламки ударного дрона приблизно о 15 годині 25 серпня у волості Елва повіту Тартумаа. На місці події утворилася вирва від вибуху.

Правоохоронці припускають, що це міг бути український безпілотник, збитий з курсу російським засобом радіоелектронної боротьби, пише 26 серпня естонське видання ERR. Генеральний директор Департаменту поліції безпеки Марго Паллосон повідомив, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

"За попередніми даними, ми маємо підстави вважати, що це міг бути український дрон, націлений на об'єкти на території Росії, але який Росія за допомогою GPS-глушіння та інших засобів електронної боротьби збила з курсу, і він відхилився в повітряний простір Естонії. На цей момент ніщо не вказує на те, що це міг бути російський дрон", — заявив Паллосон.

Він додав, що за даними слідства це був саме військовий дрон, оскільки до нього було прикріплено вибухову речовину. Паллосон зазначив, що якби цей БпЛА влучив у житловий будинок, він міг би спричинити значні руйнування.

Також повідомляється, що вранці 24 серпня Департамент поліції та прикордонної оборони спостерігав за безпілотником, який рухався над Чудським озером і впав в озеро на території РФ.

В Естонії впав і вибухнув дрон: реакція уряду

Естонський міністр оборони Ханно Певкур зазначив, що дрон упав на території його країни через те, що Кремль продовжує війну, а Україна повинна захищати себе.

Водночас начальник розвідувального центра Сил оборони Антс Ківісельг сказав, що глушіння GPS-сигналу російськими військовими було спрямовано на захист стратегічних об'єктів на території РФ і не націлювалося безпосередньо на Естонію чи інші країни-члени Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Нагадаємо, в ніч з 19 на 20 серпня в Люблінському воєводстві за 40 км від Варшави у Польщі впав і вибухнув об'єкт, який виявився безпілотником. ЗМІ повідомляли, що уламки могли належати російському ударному БпЛА типу "Шахед" ("Герань").

Заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський 25 серпня заявив, що дрон, який упав на Люблінщині, міг залетіти з території України, проте підкреслив, що офіційних висновків розслідування ще немає.