"Є цікавим": у Польщі заявили, що дрон, який упав на Люблінщині, міг залетіти з України

У Польщі заявили, що безпілотник, який впав у Люблінському повіті на сході країни, ймовірно, прилетів з території України, і назвали це "цікавим".

Заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський у понеділок, 25 серпня, зробив нову заяву щодо інциденту з падінням невідомого безпілотника на території Люблінщини. Про це пише польське видання PAP.

Бартошевський зазначив, що наразі триває ретельний аналіз уламків БпЛА, однак офіційної інформації досі немає. За неофіційними попередніми даними, дрон міг влетіти з території України.

"Офіційної версії поки що немає. Однак, з того, що я чую — це неофіційно, ми чекаємо на звіт — він прилетів з території України, що цікаво, бо українці найкраще підготовлені з усіх країн до боротьби з дронами, бо вони щодня з цим стикаються", — зазначив заступник голови МЗС Польщі.

При цьому Бартошевський наголосив, що у Польщі вважають безпілотник, який упав на Люблінщині, саме російським: він "пролетів через територію України", зазначив посадовець.

Інцидент з падінням російського БпЛА у Польщі: що відомо

20 серпня видання Rzeczpospolita повідомило, що у Польщі, в селі Осіни Люблінського воєводства, уночі з 19 на 20 серпня впав та вибухнув невідомий безпілотник. Інцидент трапився за 100 кілометрів углиб Польщі від кордону з Україною, приблизно за 40 кілометрів від столиці Польщі — Варшави. Невідомий об'єкт впав у кукурудзяному полі.

За попередньою інформацією, ЗМІ повідомляли, що виявлені уламки можуть належати російському ударному БпЛА типу "Шахед" або ж "Герань". Вибух від падіння об'єкта був доволі сильним, оскільки у прилеглих будівлях ударною хвилею вибило вікна.

У цей же день прокуратура Любліна, як інформувало "Польське радіо", зробила першу заяву про інцидент з падінням БпЛА. У відомстві зазначили, що це був безпілотник-обманка на подобі "Шахеда", однак з меншою бойовою частиною.

Нагадаємо, у липні російський дрон залетів на територію Литви з Білорусі, як повідомили литовські військові.

У вересні 2024 року видання RMF FM повідомляло, що російський дрон залетів на територію Польщі.