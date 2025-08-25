"Есть интересным": в Польше заявили, что дрон, который упал на Люблинщине, мог залететь из Украины

В Польше заявили, что беспилотник, который упал в Люблинском повете на востоке страны, вероятно, прилетел с территории Украины, и назвали это "интересным".

Related video

Заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский в понедельник, 25 августа, сделал новое заявление относительно инцидента с падением неизвестного беспилотника на территории Люблинщины. Об этом пишет польское издание PAP.

Бартошевский отметил, что сейчас идет тщательный анализ обломков БпЛА, однако официальной информации до сих пор нет. По неофициальным предварительным данным, дрон мог влететь с территории Украины.

"Официальной версии пока нет. Однако, из того, что я слышу — это неофициально, мы ждем отчет — он прилетел с территории Украины, что интересно, потому что украинцы лучше всего подготовлены из всех стран к борьбе с дронами, потому что они ежедневно с этим сталкиваются", — отметил заместитель главы МИД Польши.

При этом Бартошевский подчеркнул, что в Польше считают беспилотник, который упал на Люблинщине, именно российским: он "пролетел через территорию Украины", отметил чиновник.

Инцидент с падением российского БпЛА в Польше: что известно

20 августа издание Rzeczpospolita сообщило, что в Польше, в селе Осины Люблинского воеводства, в ночь с 19 на 20 августа упал и взорвался неизвестный беспилотник. Инцидент произошел в 100 километрах вглубь Польши от границы с Украиной, примерно в 40 километрах от столицы Польши — Варшавы. Неизвестный объект упал в кукурузном поле.

По предварительной информации, СМИ сообщали, что обнаруженные обломки могут принадлежать российскому ударному БпЛА типа "Шахед" или "Герань". Взрыв от падения объекта был довольно сильным, поскольку в близлежащих зданиях ударной волной выбило окна.

В этот же день прокуратура Люблина, как информировало "Польское радио", сделала первое заявление об инциденте с падением БпЛА. В ведомстве отметили, что это был беспилотник-обманка на подобии "Шахеда", однако с меньшей боевой частью.

Напомним, в июле российский дрон залетел на территорию Литвы из Беларуси, как сообщили литовские военные.

В сентябре 2024 года издание RMF FM сообщало, что российский дрон залетел на территорию Польши.