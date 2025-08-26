Ударный дрон упал и взорвался в Эстонии: полиция предполагает, что он был украинским

Местный фермер нашел обломки ударного дрона около 15 часов 25 августа в волости Элва уезда Тартумаа. На месте происшествия образовалась воронка от взрыва.

Правоохранители предполагают, что это мог быть украинский беспилотник, сбитый с курса российским средством радиоэлектронной борьбы, пишет 26 августа эстонское издание ERR. Генеральный директор Департамента полиции безопасности Марго Паллосон сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал.

"По предварительным данным, мы имеем основания полагать, что это мог быть украинский дрон, нацеленный на объекты на территории России, но который Россия с помощью GPS-глушения и других средств электронной борьбы сбила с курса, и он отклонился в воздушное пространство Эстонии. На данный момент ничто не указывает на то, что это мог быть российский дрон", — заявил Паллосон.

Он добавил, что по данным следствия это был именно военный дрон, поскольку к нему было прикреплено взрывчатое вещество. Паллосон отметил, что если бы этот БПЛА попал в жилой дом, он мог бы вызвать значительные разрушения.

Паллосон отметил, что это был военный дрон, к которому было прикреплено взрывчатое вещество, и оно также взорвалось. По его словам, если бы он упал на жилой дом, он мог бы вызвать серьезные разрушения. Полиция предполагает, что беспилотник мог залететь в Эстонию как из РФ, так и из Латвии.

Также сообщается, что утром 24 августа Департамент полиции и пограничной обороны наблюдал за беспилотником, который двигался над Чудским озером и упал в озеро на территории РФ.

В Эстонии упал и взорвался дрон: реакция правительства

Эстонский министр обороны Ханно Певкур отметил, что дрон упал на территории его страны из-за того, что Кремль продолжает войну, а Украина должна защищать себя.

При этом начальник разведывательного центра Сил обороны Антс Кивисельг сказал, что глушение GPS-сигнала российскими военными было направлено на защиту стратегических объектов на территории РФ и не нацеливалось непосредственно на Эстонию или другие страны-члены Североатлантического альянса (НАТО).

Напомним, в ночь с 19 на 20 августа в Люблинском воеводстве в 40 км от Варшавы в Польше упал и взорвался объект, который оказался беспилотником. СМИ сообщали, что обломки могли принадлежать российскому ударному БпЛА типа "Шахед" ("Герань").

Заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский 25 августа заявил, что упавший на Люблинщине дрон мог залететь с территории Украины, однако подчеркнул, что официальных выводов расследования еще нет.