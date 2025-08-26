Зброя "останнього шансу": як системи Ptashka і MITLA захищають від російських дронів

На передовій українські військові щодня стикаються із загрозою FPV-дронів. Захиститися від них непросто: можна спробувати сховатися, втекти або ж відкрити вогонь. Однак перші два варіанти часто неможливі, а стрілецька зброя, хоч і використовується, має обмеження.

Автомати з коліматорами або мисливські рушниці дозволяють збивати дрони, але зброя важка, громіздка і не завжди надійна. Один із бійців спецпризначенців ССО згадує випадок, коли рушницю заклинило в найкритичніший момент, і йому довелося відбиватися від FPV-дрона буквально голими руками.

Очевидно, що системного рішення однієї лише стрілецької зброї недостатньо, говорить досвід військових. Саме тому українські інженери запропонували нові розробки — сіткомети Ptashka і MITLA, що отримали прізвисько "засоби останнього шансу". Про це йдеться в матеріалі "Оборонки".

Захист від FPV — як працюють Ptashka і MITLA

Зовні Ptashka і MITLA нагадують стартовий пістолет або компактний пневматичний карабін. Принцип дії простий: боєць підіймає пристрій, цілиться і натискає спуск. З характерним хлопком уперед вилітає капсула, яка розкривається в повітрі та випускає сітку. Її розмір — приблизно 3,5 на 3,5 метра. Потрапивши в пропелери дрона, сітка миттєво блокує їхнє обертання. Безпілотник втрачає керування і падає.

На фронті з'явилися відразу два таких рішення — Ptashka від компанії Ptashka Drones і MITLA від TENETA.

Ptashka розрахована на багаторазове застосування. Солдат може заряджати нові картриджі та використовувати пристрій знову і знову.

Сеткомет Ptashka Фото: Відкриті джерела

MITLA — одноразова, зате дуже легка зброя. Важить всього близько 300 грамів і поміщається в кишеню розвантаження. Для тих, хто в русі або в автомобілі, це особливо важливо.

Сеткомет MITLA Фото: Відкриті джерела

Розробники підкреслюють, що в кожного пристрою своя логіка застосування. Приміром "пташка" — це інструмент, який може супроводжувати бійця довго. "Мітла" ж — це шанс для тих, хто опинився віч-на-віч із дроном і має реагувати миттєво.

Військові вже діляться історіями застосування цих систем.

"Якось я передав волонтерам три сіткомети. Під час евакуації вони зуміли збити два дрони. Думаю, на автомобілі це один із найефективніших способів використання", — згадує розробник MITLA Артур Шагінян.

Однак бійці попереджають, що у новинок є і свої ризики. Російські FPV-дрони часто оснащені так званими "вусами" — тонкими детонаторами, які спрацьовують при контакті. Є ймовірність, що мережа може їх зачепити та викликати детонацію. Попри це, в армії вважають сіткомет зброєю, яка має бути під рукою.

"Сеткомет як турнікет: краще, щоб ним ніколи не довелося скористатися, але він має бути в кожного", — каже Євген Сухінін, засновник Ptashka Drones.

Тим часом розробники планують розвивати свої ідеї в цьому напрямку. Ptashka Drones планує збільшити дальність до 35 метрів і площу покриття мережі до 20 м², а також створити багатозарядну версію. А TENETA готує сертифікацію MITLA, щоб армія могла закуповувати пристрої напряму.

Раніше повідомлялося, що німецька компанія Skylance успішно завершила перші льотні випробування ракети DroneHammer, призначеної для перехоплення БПЛА. Ця зброя з оптичною головкою самонаведення призначена для боротьби з дронами вагою до 25 кг на ближній дистанції.