Оружие "последнего шанса": как системы Ptashka и MITLA защищают от российских дронов

На передовой украинские военные ежедневно сталкиваются с угрозой FPV-дронов. Защититься от них непросто: можно попытаться укрыться, убежать или же открыть огонь. Однако первые два варианта часто невозможны, а стрелковое оружие, хоть и используется, имеет ограничения.

Автоматы с коллиматорами или охотничьи ружья позволяют сбивать дроны, но оружие тяжелое, громоздкое и не всегда надежное. Один из бойцов спецназа ССО вспоминает случай, когда ружье заклинило в самый критический момент, и ему пришлось отбиваться от FPV-дрона буквально голыми руками.

Очевидно, что системного решения одного лишь стрелкового оружия недостаточно, говорит опыт военных. Именно поэтому украинские инженеры предложили новые разработки — сеткометы Ptashka и MITLA, получившие прозвище "средства последнего шанса". Об этом говорится в материале "Оборонки".

Защита от FPV — как работают Ptashka и MITLA

Внешне Ptashka и MITLA напоминают стартовый пистолет или компактный пневматический карабин. Принцип действия прост: боец поднимает устройство, целится и нажимает спуск. С характерным хлопком вперед вылетает капсула, которая раскрывается в воздухе и выпускает сеть. Ее размер — примерно 3,5 на 3,5 метра. Попав в пропеллеры дрона, сеть мгновенно блокирует их вращение. Беспилотник теряет управление и падает.

На фронте появились сразу два таких решения — Ptashka от компании Ptashka Drones и MITLA от TENETA.

Ptashka рассчитана на многократное применение. Солдат может заряжать новые картриджи и использовать устройство снова и снова.

Сеткомет Ptashka Фото: Открытые источники

MITLA — одноразовое, зато очень легкое оружие. Весит всего около 300 граммов и помещается в карман разгрузки. Для тех, кто в движении или в автомобиле, это особенно важно.

Сеткомет MITLA Фото: Открытые источники

Разработчики подчеркивают, что у каждого устройства своя логика применения. К примеру "пташка" — это инструмент, который может сопровождать бойца долго. "Метла" же — это шанс для тех, кто оказался лицом к лицу с дроном и должен реагировать мгновенно.

Военные уже делятся историями применения этих систем.

"Как-то я передал волонтерам три сеткомета. Во время эвакуации они сумели сбить два дрона. Думаю, на автомобиле это один из самых эффективных способов использования", — вспоминает разработчик MITLA Артур Шагинян.

Однако бойцы предупреждают, что у новинок есть и свои риски. Российские FPV-дроны часто оснащены так называемыми "усами" — тонкими взрывателями, которые срабатывают при контакте. Есть вероятность, что сеть может их задеть и вызвать детонацию. Несмотря на это, в армии считают сеткомет оружием, которое должно быть под рукой.

"Сеткомет как турникет: лучше, чтобы им никогда не пришлось воспользоваться, но он должен быть у каждого", — говорит Евгений Сухинин, основатель Ptashka Drones.

Между тем разработчики планируют развивать свои идеи в этом направлении. Ptashka Drones планирует увеличить дальность до 35 метров и площадь покрытия сети до 20 м², а также создать многозарядную версию. А TENETA готовит сертификацию MITLA, чтобы армия могла закупать устройства напрямую.

